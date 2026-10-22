Ученые выявили 17 лекарств, способных вызвать тяжелое поражение печени

Даже лекарства, которые применяются для лечения серьезных заболеваний, способны вызывать опасные осложнения со стороны печени. Международная группа ученых изучила медицинские данные почти 7,9 миллиона человек и определила препараты, прием которых сопровождался наиболее высокими показателями тяжелого лекарственного повреждения этого органа. Результаты исследования приводит издание akpars.ru.

Какие лекарства попали в список исследователей

Специалисты рассмотрели сведения о 194 лекарственных препаратах, для которых ранее описывались случаи токсического воздействия на печень.

В ходе анализа были выявлены 1739 госпитализаций, связанных с серьезными нарушениями работы органа. На основании полученных данных ученые выделили 17 препаратов с наиболее высокими показателями тяжелых осложнений.

В перечне оказались лекарства из нескольких фармакологических групп. Среди них противомикробные, противовирусные, противоопухолевые и психотропные средства.

Одним из препаратов стал метронидазол, который используют при лечении определенных бактериальных и протозойных инфекций. Несмотря на широкое применение, в отдельных случаях он может вызывать серьезные нежелательные реакции со стороны печени.

Также исследователи обратили внимание на ставудин — противовирусное средство, применяемое при ВИЧ-инфекции.

Именно для ставудина был зарегистрирован наиболее высокий показатель тяжелого лекарственного поражения печени среди изученных препаратов.

Какие противоопухолевые средства требуют внимания

Отдельную группу составили лекарства, применяемые в онкологии.

В список вошли эрлотиниб, леналидомид и талидомид. Эти препараты назначаются при определенных злокачественных заболеваниях и используются в рамках специализированной терапии.

Их применение может сопровождаться нежелательными реакциями, включая нарушения функции печени.

При этом наличие препарата в исследовательском перечне не означает, что его использование обязательно приведет к опасным последствиям.

Для пациентов с тяжелыми заболеваниями ожидаемая польза лечения может значительно превышать возможные риски. Поэтому решение о назначении таких средств принимается врачом с учетом состояния человека и особенностей терапии.

Почему изониазид оказался среди опасных препаратов

Еще одним лекарством, привлекшим внимание ученых, стал изониазид. Он применяется при лечении туберкулеза и занимает важное место в противотуберкулезных схемах.

Однако у некоторых пациентов его использование может сопровождаться повреждением клеток печени.

Риск осложнений зависит от различных факторов, включая состояние здоровья человека и особенности назначенного лечения.

Поэтому при применении изониазида врач может назначать обследования, позволяющие контролировать состояние печени и своевременно обнаруживать нежелательные изменения.

Самостоятельно отказываться от противотуберкулезной терапии из-за возможных побочных эффектов опасно, поскольку это может нарушить лечение основного заболевания.

Какие антибиотики и другие лекарства вошли в перечень

Среди препаратов, связанных с повышенными показателями тяжелого повреждения печени, исследователи также назвали несколько антибактериальных средств.

В их числе оказались моксифлоксацин, левофлоксацин, кларитромицин и ципрофлоксацин. Эти лекарства используются при определенных инфекционных заболеваниях.

Кроме того, в перечне присутствовали противогрибковые препараты кетоконазол и флуконазол.

Ученые выделили и ряд средств из других фармакологических групп. Среди них азатиоприн, применяемый для подавления иммунных реакций, а также каптоприл, который используется при некоторых сердечно-сосудистых заболеваниях.

Отдельное внимание привлекли хлорпромазин, применяемый в психиатрии, и прохлорперазин, который может назначаться при тошноте и рвоте.

В исследовании также рассматривались отдельные комбинированные лекарственные средства.

Почему прежние оценки риска оказались неточными

Одним из важных результатов научной работы стало расхождение между ранее существовавшими представлениями об опасности препаратов и данными крупного анализа.

Выяснилось, что 11 из 17 лекарств с наиболее высокими показателями тяжелого поражения печени прежде не относились к категории максимального риска на основании опубликованных сообщений о побочных реакциях.

Это указывает на ограничения методов, которые опираются преимущественно на отдельные зарегистрированные случаи.

При изучении миллионов медицинских записей исследователи получили возможность оценить частоту серьезных осложнений в более широком масштабе.

Такой подход помогает обнаруживать риски, которые могут оставаться менее заметными при анализе отдельных клинических наблюдений.

Однако статистическая связь между приемом препарата и госпитализацией не означает, что лекарство обязательно вызовет повреждение печени у каждого пациента.

Какие симптомы могут указывать на повреждение печени

Лекарственное поражение печени не всегда проявляется сразу. Иногда нарушения выявляются во время обследований, назначенных для контроля безопасности терапии.

Однако существуют симптомы, при появлении которых необходимо обратиться за медицинской помощью.

Среди тревожных признаков специалисты выделяют пожелтение кожи и белков глаз, потемнение мочи, выраженную слабость, тошноту и болезненные ощущения в правой верхней части живота.

Такие проявления могут возникать при разных заболеваниях, поэтому установить их причину без медицинского обследования невозможно.

При подозрении на серьезную побочную реакцию важно своевременно сообщить врачу обо всех принимаемых препаратах, включая средства, приобретенные без рецепта.

Нужно ли отказываться от лекарств из списка

Авторы исследования не призывают исключать перечисленные препараты из медицинской практики.

Многие из них необходимы для лечения инфекций, онкологических заболеваний и других серьезных состояний. При правильном назначении их польза может превышать потенциальную опасность.

Основной вывод ученых заключается в необходимости более внимательного контроля безопасности терапии.

Пациентам следует соблюдать назначенные дозировки, не сочетать лекарства без согласования со специалистом и проходить рекомендованные обследования.

Самостоятельная отмена жизненно важных препаратов также может представлять серьезную угрозу. При возникновении подозрительных симптомов необходимо получить медицинскую помощь и согласовать дальнейшее лечение.

Результаты масштабного анализа могут помочь врачам точнее оценивать вероятность тяжелых осложнений и выбирать подходящие меры наблюдения за пациентами, которым назначены потенциально токсичные для печени лекарства.

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