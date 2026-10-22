Татарстан ждет сухая и теплая погода 23–25 октября

Жителей и гостей Татарстана в конце рабочей недели и на выходных 23, 24 и 25 октября 2026 года ждут остатки бабьего лета. Об этом сообщили в Гидрометцентре Татарстана. Погоду будет определять антициклон: ожидается переменная облачность без существенных осадков. В Казани ночью прогнозируют +1…+3 градуса, днем воздух прогреется до +11…+13. На востоке республики ночью похолодает до 0…-5, возможны первые заморозки на почве. Днем по всей территории установится +9…+14. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 4–9 м/с, атмосферное давление останется повышенным — около 755 мм ртутного столба.

Суббота станет самым комфортным днем выходных. Осадки полностью исключены, сохранится переменная облачность. Ночью температура составит +4…-1, на востоке местами до -6. Днем ожидаются те же +9…+14. Ветер сменит направление на юго-восточный и южный, оставаясь в пределах 4–9 м/с. Осеннее солнце хорошо прогреет воздух, и погода будет напоминать начало октября, а не его конец.

В воскресенье характер погоды не изменится: Татарстан останется в поле сухого и теплого воздуха. Ночью прогнозируют +2…-3, на востоке местами до -5. Автомобилистам стоит быть внимательнее: на загородных трассах и мостах из-за разницы температур возможны слабый туман и местами гололедица. Днем по всей республике, включая Казань, стабильные +9…+14. Ветер будет юго-восточный и южный, 4–9 м/с, влажность — около 60–65%.

Сухой прогноз на 23–25 октября станет подарком для дачников и тех, кто не успел подготовить машину к зиме. Однако уже с понедельника, 26 октября, с запада подойдет активный циклон. Он принесет обложные дожди, повышение влажности и ощутимое похолодание: ночью до 0…-5, днем не выше +3…+8. В эти выходные автомобилистам лучше спокойно сменить летнюю резину на зимнюю, дачникам — укрыть многолетние растения, а пешеходам учитывать возможную наледь на тротуарах в ночные и утренние часы, особенно в низинах и на востоке республики.