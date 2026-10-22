Новости Татарстана

Сельхоздрон рухнул на жилой дом в Ковалях: компания выплатила 6 млн

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Дорого обошёлся испытательный полёт сельскохозяйственного квадрокоптера частной компании в Пестречинском районе: аппарат рухнул на жилой дом, а предприятию пришлось раскошелиться на крупную компенсацию. Об этом сообщили в пресс-службе Камской транспортной прокуратуры по итогам проверки.

Инцидент произошёл летом 2026 года в селе Ковали. Компания подняла дрон в воздух для пробного полёта, не имея на то разрешения властей. В какой-то момент аппарат потерял связь с оператором и упал, повредив жилое здание.

Проверка транспортного прокурора закончилась тем, что предприятие выплатило хозяину повреждённого дома 6 млн рублей — в счёт возмещения ущерба. Кроме того, по инициативе надзорного ведомства суд привлёк организацию к административной ответственности по ч. 1 ст. 11.4 КоАП РФ за нарушение правил использования воздушного пространства. Штраф составил 250 тыс. рублей.

Напомним, гражданские беспилотники в Татарстане запрещены с ноября 2022 года. Региональный указ, подписанный раисом республики на основании указа президента РФ, полностью закрывает эксплуатацию таких воздушных судов — исключение сделано лишь для органов власти и силовых ведомств.

В антитеррористической комиссии РТ объясняли: ограничения нужны для охраны общественного порядка и защиты критически важных объектов — военных, энергетических, транспортных и инфраструктурных. Рядовым гражданам для запуска даже личного дрона требуется разрешение, которое заранее согласовывают с властями и профильными спецслужбами. Штрафы за нарушение — от 20 тыс. до 50 тыс. рублей для физических лиц и до 300 тыс. для юридических, с возможной конфискацией техники.

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