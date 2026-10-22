Аэрогриль давно перестал быть экзотикой на кухне. Миллионы семей оценили его способность готовить хрустящие блюда с минимальным количеством масла, сохраняя полезные свойства продуктов. Однако вместе с ростом популярности появились и тревожные вопросы. Интернет пестрит статьями о том, что антипригарное покрытие якобы выделяет канцерогены, а сама еда из аэрогриля чуть ли не приравнивается к фастфуду. Где здесь правда, а где — миф, разберёмся вместе.

Почему вообще возник вопрос о безопасности покрытий

Любая посуда, которая контактирует с едой при высокой температуре, потенциально может влиять на качество пищи. Это касается не только аэрогрилей, но и обычных сковородок, кастрюль, форм для выпечки. Вопрос лишь в том, насколько стабилен материал и что происходит с ним при нагреве.

Вокруг аэрогрилей сложилось несколько устойчивых страхов. Одни потребители боятся, что при нагреве разрушается тефлоновое покрытие и выделяются токсичные вещества. Другие опасаются, что частицы покрытия попадают в пищу. Третьи — что сам способ приготовления горячим воздухом образует канцерогены. Разберём каждый пункт отдельно.

Что говорят исследования

Научные данные на этот счёт вполне определённы. Согласно результатам исследований, политетрафторэтилен, известный как тефлон, начинает разлагаться с выделением вредных соединений только при температуре около 260 °C. Большинство аэрогрилей работают в диапазоне до 200 °C, что значительно ниже этой границы. Для сравнения: при 360 °C тефлон действительно разлагается с образованием вредных газов, но такие температуры в бытовом аэрогриле практически недостижимы при штатной эксплуатации.

Что касается канцерогенов в самой еде, то акриламид образуется не из-за покрытия, а из-за перегрева продуктов, богатых крахмалом. Если картофель или хлеб довести до тёмно-коричневой корки, акриламид действительно появится — но это справедливо для любой кулинарной обработки, будь то духовка, сковорода или фритюрница. Аэрогриль здесь даже выигрывает: приготовление горячим воздухом образует меньше акриламида, чем традиционная фритюрница.

Виды покрытий: что реально безопасно

Сегодня на рынке встречаются три основных типа внутреннего покрытия аэрогрилей: тефлоновое (PTFE), керамическое и нержавеющая сталь. Каждый имеет свои особенности.

PTFE (тефлон, политетрафторэтилен)

Классическое антипригарное покрытие. Обеспечивает отличное скольжение, еда не пригорает, чистить легко. При соблюдении температурного режима абсолютно безопасно. Важный нюанс: современные производители полностью отказались от использования перфтороктановой кислоты (PFOA), которая ранее применялась в производстве тефлона и была признана потенциально опасной. Все крупные бренды, включая Philips, прямо указывают, что их покрытия не содержат PFOA. Британские регуляторы запретили PFOA после исследований, связавших его с серьёзными проблемами со здоровьем, и производители адаптировались.

Однако есть важный момент. PTFE относится к группе PFAS — пер- и полифторалкильных веществ, которые называют «вечными химикатами». Они не разлагаются в окружающей среде и могут накапливаться в организме. Испанская организация потребителей OCU провела лабораторное исследование пяти популярных моделей аэрогрилей и не обнаружила запрещённых PFAS в посуде, подтвердив соответствие европейскому законодательству. Тем не менее вопрос долгосрочного воздействия микрочастиц PTFE при повреждении покрытия остаётся открытым, поскольку данные о влиянии наночастиц ещё недостаточны.

Керамическое покрытие

Керамика — это покрытие на основе натуральных минералов. Оно не содержит PTFE, PFOA и других PFAS. Именно поэтому керамические аэрогрили позиционируются как более безопасная альтернатива. При нагреве керамика не выделяет вредных веществ, она химически инертна и не вступает в реакцию с кислотами, содержащимися в продуктах.

Керамика устойчива к царапинам и перепадам температур, однако со временем может терять антипригарные свойства быстрее, чем тефлон. Производители обычно указывают срок службы такого покрытия в районе нескольких лет при аккуратном обращении. Важно: керамическое покрытие не любит резких перепадов температур и агрессивных моющих средств, поэтому мыть его рекомендуется вручную.

Нержавеющая сталь и стекло

Самые инертные материалы. Нержавеющая сталь марки 304 (пищевая) не выделяет никаких веществ при нагреве, не боится царапин и царапающих предметов, служит десятилетиями. Единственный минус — еда может пригорать, если не использовать масло. Стеклянные чаши также полностью инертны: они не впитывают запахи, не выделяют вредных веществ и легко моются.

Что происходит при повреждении покрытия

Это, пожалуй, самый важный практический вопрос. Если покрытие поцарапано, есть ли риск?

Согласно оценке Федерального института оценки рисков Германии, при нормальном использовании посуды с PTFE-покрытием никакого вреда для здоровья не ожидается. Если частицы покрытия отслаиваются и попадают в пищу, они, как правило, не перевариваются и выводятся из организма естественным путём.

Однако повреждённое покрытие — это не только вопрос частиц. Если основа чаши выполнена из алюминия, при повреждении покрытия алюминий контактирует с кислыми продуктами (томаты, лимон, уксус) и может мигрировать в еду. Длительное поступление алюминия в организм нежелательно. Поэтому при глубоких царапинах, вздутиях или отслаивании покрытия чашу лучше заменить.

Отдельного внимания заслуживает проблема «миграции» — перехода веществ из покрытия в пищу. В 2026 году китайские СМИ сообщили о случаях, когда общая миграция покрытия в некоторых бюджетных аэрогрилях превышала государственный стандарт в несколько раз. Это говорит о том, что безопасность зависит не только от типа покрытия, но и от качества конкретного изделия.

Как выбрать безопасный аэрогриль

При выборе аэрогриля стоит обращать внимание на несколько моментов.

Во-первых, уточните тип покрытия. Керамика без PFOA и PTFE — оптимальный вариант для тех, кто хочет минимизировать контакт с синтетическими материалами. Нержавеющая сталь и стекло — максимально инертные решения. Качественный PTFE-тефлон от проверенного производителя также безопасен при штатном использовании.

Во-вторых, проверьте наличие сертификатов. Покрытие должно соответствовать стандартам для материалов, контактирующих с пищей. У брендов, дорожащих репутацией, всегда есть подтверждающие документы.

В-третьих, не гонитесь за дешевизной. Случаи с превышением миграции покрытия касались именно бюджетных моделей малоизвестных марок. Экономия на материале чаши — это экономия на здоровье.

Как безопасно пользоваться аэрогрилем

Даже самое качественное покрытие требует правильного обращения.

Не превышайте максимальную температуру, указанную производителем. Для большинства моделей это 200 °C. Не оставляйте аэрогриль без присмотра в режиме без нагрузки — пустая чаша нагревается быстрее и сильнее, чем с едой.

Используйте деревянные или силиконовые лопатки. Металлические приборы царапают покрытие, и даже микроскопические повреждения со временем расширяются.

Мойте чашу сразу после остывания. Засохшие остатки пищи приходится оттирать жёсткими губками, что вредит покрытию. Для керамики и тефлона достаточно мягкой губки и тёплой воды с небольшим количеством моющего средства.

Не ставьте горячую чашу под холодную воду. Резкий перепад температур может вызвать деформацию покрытия, особенно керамического.

Что важно запомнить

Аэрогриль — это безопасный прибор, если использовать его правильно и выбирать модели с качественным покрытием. Современные материалы при штатных температурах приготовления не выделяют вредных веществ. Риски возникают при перегреве, повреждении покрытия или использовании дешёвых несертифицированных изделий.

Где купить аэрогриль с безопасным покрытием

Если вы ищете аэрогриль с проверенным покрытием, обратите внимание на технику Demiand. Бренд использует нержавеющую сталь, закалённое стекло и керамическое покрытие, не содержащее PFOA и PTFE. Все материалы проходят строгий контроль на каждом этапе производства. Demiand занимает более 44% рынка аэрогрилей в России и был признан победителем премии «Товар Года 2025» в номинации «Аэрогрили».

На официальном сайте Demiand представлены модели с керамическим покрытием чаши и решётки, а также варианты со стеклянной чашей, которая не выделяет вредных веществ и не впитывает запахи. Вы можете выбрать аэрогриль под свои задачи и быть уверенными в безопасности приготовления.