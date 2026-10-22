Ученые выяснили, какое осложнение повышало риск смерти при COVID-19

Тяжелое течение коронавирусной инфекции могло заканчиваться смертью не только из-за поражения организма самим вирусом. Американские ученые обнаружили, что серьезную угрозу для пациентов в реанимации представляла вторичная бактериальная пневмония. Особенно опасными оказались случаи, когда воспаление легких сохранялось несмотря на проводимое лечение. Результаты исследования специалистов Северо-Западного университета США приводит издание «ИАНЕД».

Как ученые изучали причины смертности

Исследователи проанализировали медицинские данные 585 пациентов, которые находились в отделениях интенсивной терапии и нуждались в искусственной вентиляции легких.

У 190 человек была диагностирована коронавирусная инфекция. Остальные участники исследования проходили лечение от других тяжелых заболеваний, сопровождавшихся нарушением дыхания.

Для обработки информации специалисты применили технологии машинного обучения. Искусственный интеллект помог сопоставить клинические показатели, изменения состояния больных и результаты лечения.

Вместо оценки отдельных симптомов ученые проследили, как развивались осложнения на протяжении всего пребывания пациентов в реанимации.

Такой подход позволил определить, какие нарушения были наиболее тесно связаны с неблагоприятным исходом.

Почти у половины пациентов обнаружили бактериальную пневмонию

Одним из наиболее значимых осложнений оказалась вторичная бактериальная инфекция легких.

Она может возникать у тяжелобольных пациентов, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции. На фоне основного заболевания бактерии вызывают дополнительное воспаление, которое затрудняет восстановление дыхательной системы.

Согласно результатам исследования, вторичная бактериальная пневмония развивалась почти у половины пациентов с COVID-19, которым требовалась искусственная вентиляция легких.

Однако само появление инфекции еще не означало неизбежного смертельного исхода.

Ученые установили, что большое значение имела реакция заболевания на лечение. Если бактериальное воспаление удавалось устранить, перспективы выздоровления были более благоприятными.

У пациентов с сохраняющейся пневмонией вероятность смерти оказывалась существенно выше.

Почему исследователи обратили внимание на цитокиновый шторм

Во время пандемии одной из возможных причин тяжелого поражения органов называли чрезмерную реакцию иммунной системы.

Такое состояние известно как цитокиновый шторм. Оно сопровождается интенсивным выделением веществ, участвующих в регуляции воспаления, и может приводить к повреждению тканей.

Предполагалось, что именно этот механизм играет важную роль в ухудшении состояния пациентов с тяжелым COVID-19.

Однако анализ изученной группы больных не выявил ожидаемой закономерности, которая подтверждала бы его ведущую роль в продолжительном тяжелом течении заболевания.

Вместо этого исследователи обнаружили связь между неблагоприятными исходами и бактериальными осложнениями, которые не удавалось вылечить.

При этом полученные результаты не исключают участия чрезмерного иммунного ответа в развитии коронавирусной инфекции. Они лишь показывают, что в рассматриваемой группе пациентов важную роль играли и другие факторы.

Почему продолжительное лечение в реанимации повышало опасность

Пациенты с тяжелым COVID-19 нередко нуждались в длительной искусственной вентиляции легких.

На протяжении этого периода организм продолжал бороться с последствиями вирусного заболевания, а дополнительная бактериальная инфекция могла еще сильнее ухудшить состояние дыхательной системы.

Особую опасность представляли ситуации, когда пневмония сохранялась в течение продолжительного времени.

По результатам анализа именно неразрешившаяся вторичная инфекция была связана с существенным увеличением риска летального исхода.

Это позволило ученым сделать вывод, что при лечении тяжелых респираторных заболеваний необходимо уделять внимание не только первоначальной причине поражения легких, но и осложнениям, возникающим позднее.

Как искусственный интеллект помог обнаружить закономерность

Применение машинного обучения стало важной частью исследования.

Система анализировала большой объем медицинских сведений и объединяла периоды лечения со сходными клиническими характеристиками.

Благодаря этому специалисты смогли проследить изменения состояния пациентов во времени, а не ограничиваться сравнением отдельных показателей.

Подобный метод позволил подробнее изучить связь между развитием вторичной пневмонии, результатами ее лечения и вероятностью выздоровления.

По мнению авторов работы, такие технологии могут использоваться для более точного анализа сложных заболеваний и совершенствования медицинской помощи в отделениях интенсивной терапии.

Что результаты исследования означают для лечения COVID-19

Американские специалисты подчеркнули необходимость своевременного обнаружения бактериальных инфекций у пациентов с тяжелой дыхательной недостаточностью.

Особое значение имеет контроль эффективности лечения. Если воспаление легких не проходит, риск неблагоприятного исхода может оставаться высоким.

Вместе с тем результаты работы имеют определенные ограничения. Ученые изучали пациентов, которым потребовалась искусственная вентиляция легких, а не всех людей, перенесших коронавирусную инфекцию.

Поэтому исследование не доказывает, что большинство смертей во время пандемии было вызвано бактериальной пневмонией. Оно также не опровергает самостоятельную опасность COVID-19 и других его осложнений.

Главный вывод работы заключается в том, что вторичные бактериальные инфекции могут существенно влиять на исход тяжелого заболевания. Их своевременная диагностика и успешное лечение остаются важными задачами интенсивной терапии.

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