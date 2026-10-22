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После ремонта в Дербышках принял детей садик «Умырзая»

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
В Дербышках после капремонта открылся детский с...

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В Дербышках после капитального ремонта вновь принимает детей детский сад № 415 «Умырзая» на улице Каштановой. Об этом сообщили в мэрии. Здание 1961 года постройки впервые за всю историю прошло комплексное обновление.

Работы шли в два этапа. В 2025 году на общестроительные задачи, ремонт кровли, замену окон и обновление фасада выделили 65 млн рублей. Еще 56 млн рублей направили год спустя: эти деньги помогли завершить внутреннюю отделку, купить мебель и оборудование, а также благоустроить территорию. Кроме того, рабочие укрепили фундамент, привели в порядок входные группы, заменили двери и модернизировали инженерные сети — вентиляцию, электроснабжение и слаботочные системы.

Сам сад работает с 1961 года, а в 2023-м его объединили с татарской гимназией № 11. По словам директора гимназии и и. о. заведующей детсадом Айгуль Гусмановой, сюда приводят детей не только татарские семьи. Родители других национальностей тоже хотят, чтобы ребята с раннего возраста знакомились с татарским языком и культурой.

«Мы сделали все в национальном стиле, потому что хотели показать, что это именно татарский детский сад, а в дальнейшем дети могут продолжить обучение в татарской гимназии», — сказала Гусманова.

После ремонта в саду действуют пять групп, в том числе для детей от полутора лет. Проектная мощность — 95 мест, сейчас зачислены 23 ребенка. Для воспитанников открыли музыкальный зал, совмещенный с физкультурным, кабинет родного языка, методический и медицинский кабинеты, пищеблок и прачечную. С детьми занимаются учитель татарского языка, хореограф из гимназии и психолог. Выпускники по желанию семьи могут продолжить образование в гимназии № 11.

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