Сырники больше не леплю и не стою у сковороды: из творога за 15 минут готовлю нежные ленивые вареники

Утром не всегда хочется возиться с сырниками: замешивать тесто, лепить каждую шайбочку, обваливать в муке и следить, чтобы ничего не подгорело. Когда времени мало, выручает другой творожный завтрак — ленивые вареники. Они получаются мягкими, нежными и готовятся без единой капли масла для жарки.

Всё, что нужно, — смешать творог с яйцом и небольшим количеством муки, нарезать тесто на кусочки и отправить в кипящую воду. Пока закипает кастрюля, можно успеть приготовить всю порцию. А через несколько минут на столе уже будет горячий завтрак со сметаной или сливочным маслом.

Какие продукты понадобятся

На 2–3 порции:

творог — 400 г;

яйцо — 1 шт.;

пшеничная мука — 70–90 г;

сахар — 1–2 ст. л.;

соль — щепотка;

ванильный сахар — ½ ч. л. по желанию;

сливочное масло — 15–20 г для подачи;

сметана — по вкусу.

Лучше выбирать творог жирностью 5–9%. Он достаточно нежный, но при этом обычно хорошо держит форму. Если творог слишком влажный, его стоит предварительно откинуть на сито, иначе придётся добавлять больше муки.

Как приготовить ленивые вареники за 15 минут

Переложите творог в глубокую миску и разомните вилкой. Если хочется получить особенно нежную текстуру, протрите его через сито или быстро пробейте погружным блендером. Добавьте яйцо, сахар, щепотку соли и ванильный сахар. Тщательно перемешайте до однородности. Всыпьте сначала 70 г муки. Перемешайте ложкой, а затем аккуратно соберите массу руками. Тесто должно получиться мягким и немного липким. Если творожная масса совсем не держит форму, добавьте ещё немного муки. Главное — не переборщить, иначе вареники станут плотными. Присыпьте рабочую поверхность мукой. Разделите тесто на две части и скатайте из каждой длинную колбаску толщиной примерно 2–3 см. Нарежьте колбаски небольшими кусочками шириной около 2 см. При желании слегка прижмите каждый кусочек вилкой, чтобы получились красивые бороздки. Вскипятите воду в широкой кастрюле и добавьте небольшую щепотку соли. Осторожно опустите вареники в кипящую воду. Слегка перемешайте шумовкой, чтобы они не прилипли ко дну. После повторного закипания уменьшите нагрев до умеренного. Когда вареники всплывут, варите их ещё примерно 2–3 минуты, ориентируясь на размер. Они должны полностью приготовиться внутри. Достаньте вареники шумовкой, переложите в тарелку и добавьте кусочек сливочного масла.

При использовании не слишком влажного творога весь процесс действительно можно уложить примерно в 15 минут.

Почему ленивые вареники получаются нежнее сырников

Главное отличие заключается в способе приготовления. Сырники обжариваются на сковороде, поэтому у них появляется плотная румяная корочка. Ленивые вареники готовятся в воде и сохраняют более мягкую текстуру.

Кроме того, для хороших вареников не нужно замешивать крутое тесто. Чем меньше лишней муки, тем отчётливее ощущается вкус творога.

Яйцо помогает соединить ингредиенты, а мука удерживает массу во время варки. Если соблюдать пропорции, вареники получаются нежными, но не разваливаются.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: не пытайтесь сделать творожное тесто таким же плотным, как обычное пельменное. Оно должно оставаться мягким и слегка липнуть к рукам. Лучше немного присыпать мукой стол и ладони, чем вмешивать лишнюю муку внутрь.

Какие ошибки могут испортить ленивые вареники

Одна из самых распространённых ошибок — слишком влажный творог. Из-за большого количества сыворотки тесто плохо держит форму, и хозяйки начинают добавлять муку ложку за ложкой. В результате готовые вареники становятся тяжёлыми.

Вторая проблема — слишком интенсивное кипение. Если вода бурлит, нежные кусочки могут деформироваться или развалиться. После закладки вареников лучше поддерживать умеренное кипение.

Не стоит и слишком долго варить блюдо. Небольшим кусочкам обычно достаточно нескольких минут после всплытия. При длительной варке они могут стать водянистыми.

Ещё одна ошибка — слишком крупная нарезка. Большие вареники готовятся неравномерно, поэтому лучше делать кусочки примерно одинакового размера.

Как разнообразить привычный рецепт

Ленивые вареники необязательно готовить только с сахаром. Если уменьшить его количество, можно получить нейтральную творожную основу, которая хорошо сочетается с разными добавками.

Для сладкого варианта подойдёт немного лимонной цедры. Она придаст блюду свежий аромат и подчеркнёт вкус творога.

Можно добавить щепотку корицы или ванили. Главное — не переборщить, чтобы специи не заглушили нежный творожный вкус.

Любителям несладких завтраков стоит попробовать вариант без сахара, с мелко нарезанным укропом. Такие вареники особенно вкусны со сметаной и небольшим количеством сливочного масла.

С чем подавать ленивые вареники

Классическое сочетание — горячие вареники со сметаной. Её лёгкая кислинка хорошо дополняет творог, особенно если в тесте есть немного сахара.

Для более сладкой подачи можно использовать ягодное пюре, домашнее варенье или свежие фрукты. Подойдут клубника, малина и кусочки банана.

Если хочется сохранить нежный вкус самого блюда, достаточно небольшого кусочка сливочного масла. Оно растает на горячих варениках и сделает их ещё мягче.

Ленивые вареники особенно удобны для завтрака в будний день. Не нужно стоять у сковороды, переворачивать каждую порцию и следить за корочкой. Несколько простых движений с творожным тестом — и через четверть часа можно подавать горячее домашнее блюдо.

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