Врач Неронов предупредил о риске слепоты и смерти после употребления самогона

Домашний алкоголь может содержать ядовитые вещества, способные вызвать тяжелое поражение внутренних органов, потерю зрения и смертельное отравление. При этом опасность сохраняется даже в случаях, когда напиток изготовлен по проверенному рецепту. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал гастроэнтеролог Владимир Неронов.

Почему домашний алкоголь может оказаться ядовитым

Главная проблема самогона заключается в отсутствии надежной проверки его состава. На промышленном производстве качество спиртных напитков контролируется с помощью специального оборудования и лабораторных исследований.

При домашнем изготовлении установить точное содержание всех вредных примесей значительно сложнее. Даже соблюдение технологии не позволяет полностью исключить попадание токсичных соединений в готовый продукт.

По словам Неронова, особую опасность представляют вещества, способные повреждать нервную систему, печень, почки и органы зрения.

При этом прозрачность напитка, привычный запах и отсутствие постороннего привкуса не гарантируют его безопасности.

Как метанол вызывает необратимую слепоту

Одним из наиболее опасных компонентов самодельного алкоголя врач назвал метиловый спирт, известный также как метанол.

Это токсичное вещество может присутствовать в продуктах брожения и попадать в готовый напиток. При употреблении оно подвергается химическим превращениям внутри организма.

В результате образуются формальдегид и муравьиная кислота. Эти соединения нарушают работу клеток и способны вызывать тяжелое поражение нервной системы.

Особенно уязвимыми оказываются зрительные нервы. Их повреждение может привести к значительному ухудшению зрения и полной слепоте.

Неронов предупредил, что даже небольшие количества метанола представляют серьезную угрозу. По словам специалиста, около 10 миллилитров чистого вещества могут вызвать потерю зрения, а употребление 30 миллилитров способно закончиться смертью.

При этом тяжесть последствий зависит от дозы, концентрации метанола и индивидуальных особенностей организма. Указанные количества нельзя считать точной границей между безопасным и опасным употреблением.

Почему симптомы отравления появляются не сразу

Коварство метанола заключается в том, что первые признаки интоксикации могут напоминать обычное алкогольное опьянение.

Человек испытывает головную боль, тошноту, слабость и общее недомогание. Из-за этого опасное состояние иногда ошибочно связывают с последствиями употребления спиртного.

Однако тяжелые нарушения способны проявиться спустя 12–24 часа, а в некоторых случаях еще позднее.

По мере развития отравления могут возникать затуманивание зрения, двоение в глазах и другие зрительные расстройства.

При тяжелой интоксикации возможно поражение головного мозга, нарушение дыхания, появление судорог и потеря сознания.

В наиболее опасных случаях развивается кома, а отсутствие своевременного лечения может привести к смерти.

Какие еще примеси могут содержаться в самогоне

Метанол не является единственным потенциально опасным веществом в домашнем алкоголе.

По словам гастроэнтеролога, в напитке могут присутствовать сивушные масла, соединения тяжелых металлов и другие нежелательные компоненты.

Дополнительным источником загрязнения становится оборудование, применяемое для изготовления спиртного.

Некоторые самодельные перегонные устройства производят из материалов, не предназначенных для контакта с пищевыми продуктами или нагревания. При определенных условиях они могут выделять химические вещества, попадающие в напиток.

Риск также повышается при недостаточной очистке аппарата и нарушении санитарных требований.

В результате даже напиток, изготовленный из качественного сырья, может содержать опасные примеси.

Какие признаки требуют немедленного обращения к врачу

Неронов подчеркнул, что при подозрении на отравление домашним алкоголем нельзя ждать самостоятельного улучшения состояния.

Особенно тревожными симптомами являются сильная головная боль, повторная рвота, нарушения зрения, затрудненное дыхание, судороги и потеря сознания.

При появлении таких признаков необходимо немедленно вызвать скорую помощь.

Медицинским работникам важно сообщить, какой напиток употреблял пострадавший, когда это произошло и какое количество алкоголя он предположительно выпил.

Если есть возможность, следует сохранить остатки подозрительного напитка или его упаковку для последующей проверки, не пробуя его повторно.

При подозрении на употребление метанола обращаться за экстренной помощью нужно даже при отсутствии выраженных симптомов, поскольку тяжелое отравление может развиваться с задержкой.

Почему народные способы не помогут при отравлении

Врач предостерег от попыток самостоятельно справиться с тяжелой интоксикацией.

Вызывание рвоты, домашнее промывание желудка и употребление активированного угля не обеспечивают необходимого лечения при отравлении метанолом.

Подобные действия могут привести к потере времени, которое особенно важно для предотвращения необратимых повреждений организма.

Лечение тяжелого отравления требует медицинского наблюдения и специальных методов терапии. В отдельных случаях пациенту необходима интенсивная помощь в условиях стационара.

Можно ли определить опасный самогон по внешнему виду

Одна из главных проблем заключается в невозможности надежно оценить безопасность домашнего алкоголя без лабораторной проверки.

Токсичные примеси не всегда изменяют цвет, запах или вкус напитка. Поэтому даже внешне качественный продукт может представлять угрозу.

Соблюдение рецепта и использование привычных ингредиентов также не дают полной гарантии отсутствия опасных веществ.

Гастроэнтеролог напомнил, что употребление неконтролируемого домашнего алкоголя связано с риском тяжелых отравлений и необратимых последствий для здоровья.

При этом вред организму способен причинять и сам этиловый спирт, независимо от способа производства напитка.

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