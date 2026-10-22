Испанцы специально оставляют хлеб черстветь ради этого десерта: макают в молоко, жарят — и обычный батон не узнать

Черствый батон обычно отправляют на сухари, но в Испании из подсохшего хлеба готовят десерт, ради которого некоторые специально откладывают несколько ломтиков на следующий день. Называется он торрихас (torrijas) и напоминает сладкие гренки, только получается гораздо нежнее и сочнее.

Секрет заключается в молоке, которое предварительно нагревают с корицей и лимонной цедрой. Хлеб впитывает ароматную смесь, затем его окунают во взбитое яйцо и обжаривают до золотистой корочки. Снаружи получается аппетитная румяная поверхность, а внутри — мягкая, почти кремовая серединка.

Какие продукты понадобятся

На 8–10 кусочков:

вчерашний белый батон — 8–10 ломтиков;

молоко — 500 мл;

яйца — 2 шт.;

сахар — 3 ст. л.;

корица — 1 палочка или ½ ч. л. молотой;

лимонная цедра — с половины лимона;

растительное масло без запаха — для жарки.

Для посыпки:

сахар — 2 ст. л.;

молотая корица — ½ ч. л.

Лучше использовать батон, который успел немного подсохнуть, но не стал совсем твёрдым. Свежий хлеб тоже подойдёт, однако он быстрее размокает и может развалиться при приготовлении.

Как приготовить испанские торрихас

Нарежьте батон ломтиками толщиной примерно 2–3 см. Если хлеб уже нарезан тоньше, обращайтесь с ним особенно осторожно при замачивании. Влейте молоко в небольшую кастрюлю. Добавьте три столовые ложки сахара, корицу и лимонную цедру. Поставьте кастрюлю на небольшой огонь и нагревайте молоко почти до кипения, периодически помешивая. Сахар должен полностью раствориться. Снимите кастрюлю с плиты, накройте крышкой и оставьте на 5–7 минут, чтобы молоко впитало аромат корицы и лимона. Удалите палочку корицы и цедру, если использовали крупные полоски. Дайте молоку немного остыть, чтобы оно стало тёплым, а не горячим. Разложите ломтики батона в широкой форме в один слой. Постепенно полейте их ароматным молоком, стараясь равномерно пропитать хлеб. Оставьте на несколько минут. Время зависит от плотности батона: подсохшему хлебу может понадобиться 3–5 минут, а более мягкому — значительно меньше. В отдельной миске разбейте два яйца и слегка взбейте вилкой. Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне. Масла должно быть достаточно, чтобы нижняя часть ломтиков равномерно обжаривалась. Осторожно поднимите пропитанный хлеб широкой лопаткой, дайте стечь лишнему молоку и обмакните каждый ломтик во взбитые яйца с обеих сторон. Выложите кусочки на сковороду и обжаривайте примерно 2–3 минуты с каждой стороны до золотистого цвета. При необходимости уменьшите нагрев, чтобы сахар не начал подгорать. Переложите готовые торрихас на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки масла. Смешайте сахар с молотой корицей и посыпьте ещё тёплый десерт.

На приготовление потребуется около 30 минут.

Почему для торрихас лучше подходит черствый хлеб

Главная особенность десерта — способность хлеба впитывать молоко и при этом сохранять форму.

Свежий батон содержит больше влаги, поэтому после замачивания быстро становится слишком мягким. При переносе на сковороду такие ломтики могут рваться.

Слегка подсохший хлеб лучше переносит пропитывание. Он постепенно впитывает ароматное молоко, а затем покрывается яичной смесью, которая во время обжаривания образует нежную золотистую корочку.

В результате внутри торрихас остаются сочными, а снаружи приобретают приятную поджаристую поверхность.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: не держите хлеб в молоке дольше необходимого. Ломтики должны хорошо пропитаться, но не расползаться в руках. Если батон очень мягкий, достаточно быстро смочить его с обеих сторон. А для переворачивания используйте широкую лопатку — так кусочки сохранят форму.

Чем испанские торрихас отличаются от обычных гренок

На первый взгляд эти блюда действительно похожи. И там и там используется хлеб, который обжаривают с яйцом и молоком. Но способ приготовления отличается.

Для привычных сладких гренок хлеб обычно быстро окунают в смесь яйца и молока, а затем сразу отправляют на сковороду.

В случае с торрихас хлеб сначала отдельно пропитывают ароматным молоком. Благодаря этому середина получается гораздо более влажной и нежной.

Кроме того, для испанского десерта характерны корица, цитрусовая цедра и сладкая посыпка. Иногда готовые торрихас поливают мёдом или сиропом.

Когда в Испании готовят этот десерт

Торрихас особенно известны как традиционное угощение в период Страстной недели перед Пасхой. В это время их можно встретить во многих испанских кондитерских и кафе.

Однако готовят десерт и в обычные дни. Рецепт удобен тем, что позволяет использовать вчерашний хлеб, не покупая специальных продуктов для выпечки.

В разных семьях существуют свои варианты. Одни предпочитают молоко с корицей, другие добавляют ваниль или используют сладкий сироп для пропитки.

Встречаются и торрихас с вином, но молочный вариант остаётся одним из самых понятных для домашнего приготовления.

Как сделать торрихас ещё вкуснее

Если хочется более выраженного цитрусового аромата, добавьте в молоко немного апельсиновой цедры. Она хорошо сочетается с корицей и делает вкус десерта ярче.

Для особенно нежной середины используйте достаточно толстые ломтики хлеба. Но следите, чтобы они успели равномерно пропитаться молоком.

Любителям сладкого можно подать торрихас с небольшим количеством мёда. Его лучше добавлять уже после приготовления, чтобы не перегружать десерт сахаром во время жарки.

А если хочется менее сладкого варианта, уменьшите количество сахара в молоке и ограничьтесь лёгкой посыпкой перед подачей.

С чем подавать испанский десерт

Торрихас вкуснее всего в тёплом виде, когда корочка ещё сохраняет приятную текстуру, а середина остаётся мягкой.

К ним хорошо подходят свежие ягоды, кусочки апельсина или ложка натурального йогурта. Фруктовая кислинка уравновешивает сладость хлеба.

Можно подать десерт с чашкой кофе или чая. Благодаря насыщенному вкусу торрихас не требуют сложных дополнений.

Обычный вчерашний батон в этом рецепте превращается в ароматное домашнее угощение. Молоко, яйца, немного сахара и корицы — и вместо сухого хлеба на столе появляется испанский десерт с румяной корочкой и нежной серединкой.

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