Новости Казани

Восемь казанцев получили сроки за незаконный оборот 54 млн рублей

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Подписаться на Дзен.канал

Восемь участников преступного сообщества, занимавшегося незаконными банковскими операциями, выслушали приговор в Казани. Об этом сообщили в прокуратуре Татарстана. Суд признал фигурантов виновными в организации преступного сообщества, незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей — квалификацию каждому определили в зависимости от его роли.

Схема по обналичиванию денег, по материалам уголовного дела, действовала почти три года: с 1 января 2019-го по 29 марта 2022-го. За этот период доход от незаконной деятельности превысил 54 млн рублей.

Шестерых подсудимых отправили в места лишения свободы. Сроки для них составили от 5,5 до 10 лет. Помимо этого, каждому назначили штраф — суммы варьируются от 400 тысяч до 5 млн рублей.

Двое оставшихся соучастников избежали реального заключения. Им назначили условные сроки — 4,5 и 6 лет.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Гид по Казани

день назад

От кухни до спальни: где найти красивую мебель для дома

Полезное

35 минут назад

Beeline Cloud открыл бизнесу доступ к защищённым ИИ-рабочим местам

можно ли наливать белизну в стиральную машинку автомат

Не у нас

3 часа назад

Тренер сборной Нигерии: в мире говорят много лжи о том, что творится в России

Гид по Казани

2 дня назад

Где заказать еду в Казани: гид по лучшим доставкам

обтяжка дивана на дому цены в Нижнем Новгороде

Интересно

день назад

Беззубов раскрыл, как прошли последние минуты Соседова после падения

Не у нас

день назад

Как Китай ужесточил требования к вывозу авто и что изменится для россиян

Кулинария

3 часа назад

Капусту больше не шинкую: режу крупными кусками и отправляю в духовку — съедают даже те, кто ее не любит

Технологии

20 часов назад

Приложение работает через Wi-Fi, но отказывается через мобильный интернет: где искать запрет

Технологии

5 часов назад

Старый телефон отдали родственнику после сброса: что стоит проверить, чтобы вместе с ним не отдать свой аккаунт
Экономика
11 часов назад

Татарстан сэкономил более 4 млрд рублей на закупках

В Татарстане за девять месяцев сэкономили более...

Новости Татарстана

30 минут назад

Краеведческий музей в Апастово открыли после капремонта

Гид по Казани

день назад

Авто под контролем: проверенные мастерские и сервисы Казани

Новости Татарстана

час назад

Новые тракторы на 32,2 млн рублей направят в 12 сел Татарстана

Интересно

час назад

Строительство домов и проекты: этапы, решения и особенности
Польза
45 минут назад

В креативном кластере «Адонис» пройдет мини-маркет «Серебро и ароматы» от Open Space Market

Кулинария

час назад

Лаваш режу ножницами прямо в миску: 2 яйца и горсть сыра — завтрак готов за 10 минут

Не у нас

2 часа назад

В РПЦ рассказали, опасно ли хранить вещи усопшего дома

Не у нас

3 часа назад

Верховный суд отменил лишение прав за номера на магнитных рамках
Земля в Татарстане как инвестиция: что будет с ...
Интересное в Казани
5 дней назад

Земля в Татарстане как инвестиция: что будет с ценами к 2036 году