Восемь казанцев получили сроки за незаконный оборот 54 млн рублей

Восемь участников преступного сообщества, занимавшегося незаконными банковскими операциями, выслушали приговор в Казани. Об этом сообщили в прокуратуре Татарстана. Суд признал фигурантов виновными в организации преступного сообщества, незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей — квалификацию каждому определили в зависимости от его роли.

Схема по обналичиванию денег, по материалам уголовного дела, действовала почти три года: с 1 января 2019-го по 29 марта 2022-го. За этот период доход от незаконной деятельности превысил 54 млн рублей.

Шестерых подсудимых отправили в места лишения свободы. Сроки для них составили от 5,5 до 10 лет. Помимо этого, каждому назначили штраф — суммы варьируются от 400 тысяч до 5 млн рублей.

Двое оставшихся соучастников избежали реального заключения. Им назначили условные сроки — 4,5 и 6 лет.