Новости Казани

В Мирном готовят базу для гостевых лошадей Игр кочевников

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Новый конноспортивный комплекс в жилом массиве Мирный станет базой для подготовки к Всемирным играм кочевников, которые Казань примет в 2028 году. Первую очередь стройки уже выполнили на 85 процентов — об этом рассказал мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин, побывавший на площадке.

В здании разместят манеж для иппотерапии площадью три тысячи квадратных метров и две конюшни, рассчитанные на 60 лошадей. Проект делали с упором на инклюзивность: внутри нет ступеней, а путь от раздевалок до манежа получился безбарьерным, чтобы дети с ограниченными возможностями здоровья занимались без посторонней помощи.

В тренировочной зоне появится профессиональное покрытие, которым управляет автоматизированная система прилив-отлив: она поддерживает нужную влажность грунта. Для самих животных предусмотрели солярий, моечную зону и кормовой цех.

По словам градоначальника, объект должен стать точкой притяжения туристов и местом, где разместят гостевых лошадей во время Игр кочевников. «Мы ставим перед собой задачу вырасти до 7 миллионов туристов, для этого нужны новые магниты. В Мирном мы планируем создать современный конноспортивный туристический комплекс мирового уровня. Строительство идет по плану. Близость к Матюшинскому лесу позволяет обустроить прогулочные трассы разной протяженности, что выведет туристическую отрасль города на качественно новый уровень», — заявил Метшин.

На втором этапе в Мирном возведут крытый двухэтажный манеж площадью почти пять тысяч квадратных метров, три тренажера для лошадей и визит-центр.

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