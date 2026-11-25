Елена Глебова, труженица тыла из Казани, отметила свой 100-летний юбилей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан.

Елена Григорьевна родилась 25 ноября 1926 года в деревне Русский Студенец Алькеевского района. После окончания медицинского училища она получила специальность фельдшера-акушера. В годы Великой Отечественной войны труженица работала в тылу, а после войны продолжила трудовую деятельность медсестрой в детском саду.

За свой вклад Елена Григорьевна награждена юбилейными медалями в честь Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Сейчас за ней осуществляется социальный уход. Из-за проблем со слухом пожилая женщина нуждается в помощи при общении.