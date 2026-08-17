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В Китае нашли наскальные рисунки возрастом более 4,2 тыс. лет

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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В районе города Линьцан на юго-западе Китая археологи обнаружили наскальные рисунки возрастом более 4,2 тысячи лет. Находку сделали специалисты провинции Юньнань, сообщило Центральное телевидение Китая, передает ТАСС.

Исследование проводили Институт культурного наследия и археологии провинции Юньнань совместно с Нанкинским педагогическим университетом.

Ученые считают, что новые данные помогут точнее определить последовательность появления наскальных изображений в этом районе.

По мнению исследователей, находки вместе с ранее собранными материалами позволят подробнее изучить развитие доисторического искусства в Китае и континентальной части Юго-Восточной Азии.

В провинции Юньнань и соседнем Гуанси-Чжуанском автономном районе уже зарегистрировано более 100 памятников наскальной живописи.

Эти объекты отличаются друг от друга по стилю. Они помогают составить представление о быте, религиозных взглядах и культуре людей, которые жили несколько тысяч лет назад на юго-западе Китая и Индокитайском полуострове.

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