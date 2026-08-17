«Серебряный туризм» перестраивает рынок отдыха

Мировая туристическая отрасль меняется из-за роста числа путешественников старшего возраста. Туристы от 60 лет все чаще отправляются в поездки и увеличивают расходы на отдых, пишет Турпром.

Это направление называют «серебряным туризмом». Оно становится одним из быстро развивающихся сегментов рынка и привлекает внимание государственных структур и частных компаний.

Рост интереса к таким поездкам связан с увеличением продолжительности жизни и более высоким уровнем благосостояния пенсионеров в развитых странах.

В отличие от молодых туристов, пожилые путешественники чаще выбирают не количество посещенных мест, а качество впечатлений. Они предпочитают спокойный темп, более длительные маршруты и возможность глубже познакомиться с культурой страны.

Некоторые путешественники старшего возраста также оценивают регионы с точки зрения возможного долгосрочного проживания.

Аналитики отмечают, что эта категория туристов неоднородна и требует особого подхода. При выборе направления для них особенно важны безопасность, доступность медицинской помощи, удобный общественный транспорт и понятная навигация.

Япония в этом процессе занимает особое место. С одной стороны, страна считается привлекательным направлением для пожилых туристов. С другой — японские пенсионеры сами активно путешествуют за рубеж.

Популярность Японии среди путешественников старшего возраста связана с развитой железнодорожной сетью, доступностью культурных объектов и высоким уровнем безопасности.

При этом пожилые жители Японии выбирают поездки в Европу и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Для них часто предлагают туры с элементами организованного сопровождения.

Чтобы привлечь таких путешественников, разные страны вкладываются в развитие доступной инфраструктуры. Речь идет не только о безбарьерной среде, но и о медицинских центрах, где отдых можно совмещать с профилактическими осмотрами и оздоровительными процедурами.

Такие меры помогают регионам снижать зависимость от высокого сезона. Пожилые туристы могут приезжать в периоды, когда основной поток отдыхающих уменьшается.

Опыт Японии по адаптации инфраструктуры под потребности людей старшего возраста становится ориентиром для других государств. С учетом демографических изменений «серебряный туризм» может стать важным направлением развития мировой туристической экономики в ближайшие годы.

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