Почему сборная РФ отказалась от ЧМ-2027: Савин снял все вопросы
Доигровщик Сергей Савин оценил перспективы мужской сборной России после возможного возвращения на международные соревнования. По словам спортсмена, команда сохраняет потенциал для борьбы за медали, сообщает ТАСС.
Савин считает, что у российской сборной всегда есть шансы на высокий результат. Он отметил, что в команде есть талантливые молодые игроки.
В качестве примера волейболист назвал Максима Сапожкова. По его словам, спортсмен заметно прибавил в игре.
Савин также подчеркнул, что в составе остаются опытные мастера. Среди них он упомянул Максима Михайлова.
При этом мужская сборная России отказалась от участия в чемпионате мира 2027 года, который должен пройти в Польше. Во Всероссийской федерации волейбола такое решение объяснили вопросами безопасности спортсменов.
В Польше ранее также говорили о сложностях, связанных с возможным допуском российской команды. В частности, обсуждались проблемы с визовым режимом.
Ранее Международная федерация волейбола сняла ограничения с российских сборных. Это открыло возможность для возвращения российских команд к турнирам под эгидой организации.
Сейчас Всероссийская федерация волейбола продолжает переговоры с Международной федерацией волейбола по поводу участия женской сборной России в чемпионате мира 2027 года. Турнир должен пройти в США и Канаде.
Эксперты и игроки также обсуждают перспективы национальной команды в мировом рейтинге. В частности, оцениваются шансы сборной России на возвращение в число трех сильнейших команд.
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