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Почему сборная РФ отказалась от ЧМ-2027: Савин снял все вопросы

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Доигровщик Сергей Савин оценил перспективы мужской сборной России после возможного возвращения на международные соревнования. По словам спортсмена, команда сохраняет потенциал для борьбы за медали, сообщает ТАСС.

Савин считает, что у российской сборной всегда есть шансы на высокий результат. Он отметил, что в команде есть талантливые молодые игроки.

В качестве примера волейболист назвал Максима Сапожкова. По его словам, спортсмен заметно прибавил в игре.

Савин также подчеркнул, что в составе остаются опытные мастера. Среди них он упомянул Максима Михайлова.

При этом мужская сборная России отказалась от участия в чемпионате мира 2027 года, который должен пройти в Польше. Во Всероссийской федерации волейбола такое решение объяснили вопросами безопасности спортсменов.

В Польше ранее также говорили о сложностях, связанных с возможным допуском российской команды. В частности, обсуждались проблемы с визовым режимом.

Ранее Международная федерация волейбола сняла ограничения с российских сборных. Это открыло возможность для возвращения российских команд к турнирам под эгидой организации.

Сейчас Всероссийская федерация волейбола продолжает переговоры с Международной федерацией волейбола по поводу участия женской сборной России в чемпионате мира 2027 года. Турнир должен пройти в США и Канаде.

Эксперты и игроки также обсуждают перспективы национальной команды в мировом рейтинге. В частности, оцениваются шансы сборной России на возвращение в число трех сильнейших команд.

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