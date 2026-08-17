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Извержение самого высокого действующего вулкана Евразии идет на Камчатке

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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На Камчатке зафиксировали начало вершинного извержения вулкана Ключевская сопка. Об этом сообщила пресс-служба Камчатской группы реагирования на вулканические извержения, передает РИА Новости.

По данным ученых, в кратере вулкана наблюдается фонтанирование лавы. В ночное время над вершиной можно увидеть свечение.

Специалисты также отметили усиление фумарольной активности Ключевского вулкана. Позднее они сообщили, что извержение быстро развивается.

Сейсмологи предупредили, что аэрозольные шлейфы могут быть опасны для местной авиации. Такие явления способны осложнять полеты в районе вулкана.

Ранее сообщалось об извержении вулкана Фуэго в Гватемале. Из деревень Эль-Порвенир и Лас-Лахитас эвакуировали около 400 человек.

Власти Гватемалы объявляли второй по уровню опасности режим тревоги. Лавовые потоки спускались по южным и западным склонам вулкана, а пепловый столб поднялся на высоту шесть километров.

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