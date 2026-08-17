В Минюсте РТ объяснили, что делать после получения штрафа через «Госуслуги»

Казанцы все чаще находят на «Госуслугах» штрафы, которые свалились как снег на голову. В Министерстве юстиции Татарстана рассказали, что делать в такой ситуации.

Оказалось, само ведомство штрафы не выписывает, но выступает администратором поступлений. Поэтому оплата проходит именно по его реквизитам, пояснила замначальника финансового отдела Гульнара Галимзянова.

В уведомлении на портале есть вся информация: статья, орган, вынесший постановление, и платежные реквизиты. Если после прочтения остались вопросы, нужно обращаться в орган, указанный в квитанции. Он и разъяснит все детали.

Для штрафов, наложенных мировыми судьями, подробности ищут на сайте mirsud.tatarstan.ru. Там во вкладке «Поиск по судебным делам» достаточно заполнить поля и нажать «Найти». Система покажет текст постановления.