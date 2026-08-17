Майонез в салаты больше не добавляю: смешиваю два простых продукта и получаю лёгкую заправку

Привычный овощной или мясной салат можно сделать менее тяжёлым, не оставляя его совсем без заправки. Вместо майонеза достаточно смешать два продукта, которые продаются практически в любом магазине, — натуральный йогурт и горчицу.

Йогурт создаёт кремовую основу, а небольшое количество горчицы добавляет остроту и делает вкус выразительнее. Такая заправка подходит для овощей, курицы, картофеля, яиц и многих салатов, где обычно используется майонез.

Подготовка: 2 минуты

Приготовление: 3 минуты

Общее время: 5 минут

Сложность: простая

Выход: около 150 г заправки

Какой получается вкус

По консистенции соус получается густым и кремовым, но ощущается легче классического майонеза. Йогурт даёт приятную кислинку, а горчица добавляет характерную пикантность.

Особенно удачно такая заправка сочетается с салатами из свежих овощей, куриной грудкой и варёным картофелем.

Анна Полякова, редактор food-ленты Про Казань: Эту заправку чаще всего делаю для салатов с курицей и овощами. Смешиваю густой натуральный йогурт с небольшим количеством горчицы, а дальше уже пробую. Иногда добавляю чеснок или зелень, но базового сочетания двух продуктов вполне хватает.

Что понадобится

Для базового варианта нужны всего два основных ингредиента:

натуральный густой йогурт без сахара — 150 г;

горчица — 1–2 ч. л.

Дополнительно по вкусу можно добавить:

соль;

чёрный перец;

лимонный сок;

чеснок;

укроп или другую зелень.

Главное — проверить состав йогурта. Для салата нужен именно натуральный несладкий продукт без фруктовых наполнителей и сахара.

Как приготовить заправку

Переложите йогурт в небольшую миску. Добавьте сначала одну чайную ложку горчицы и тщательно перемешайте. Попробуйте соус. Если хочется более выраженной остроты, положите ещё немного горчицы. После этого можно добавить соль и перец. Для более свежего вкуса подойдёт небольшое количество лимонного сока.

На приготовление уходит буквально несколько минут.

Почему это работает

Майонез представляет собой эмульсию, основу которой составляет значительное количество растительного масла. Именно оно обеспечивает характерную густоту и насыщенность продукта.

У густого йогурта кремовая консистенция уже есть изначально, поэтому дополнительное масло для получения салатного соуса не требуется.

Горчица же компенсирует нейтральность молочной основы и добавляет остроту.

При этом называть такую смесь полноценной заменой майонеза во всех рецептах было бы неправильно. Вкус и свойства продуктов отличаются. Но в качестве холодной салатной заправки сочетание работает хорошо.

Как сделать вкус ближе к привычному соусу

Если чистый йогурт кажется слишком кислым, можно добавить буквально щепотку сахара.

Другой вариант — использовать более густой греческий йогурт. Его консистенция лучше подходит для салатов с большим количеством ингредиентов.

Любителям чесночных соусов достаточно добавить один небольшой зубчик, пропущенный через пресс.

Получится простая смесь:

йогурт + горчица + чеснок + соль + перец.

Она особенно хорошо подходит к курице и свежим овощам.

Для каких салатов подходит

Один из самых простых вариантов — салат с курицей.

Понадобятся:

отварная или запечённая куриная грудка — 250 г;

огурец — 1 шт.;

помидоры — 2 шт.;

яйца — 2 шт.;

зелень — небольшой пучок;

йогуртово-горчичная заправка — по вкусу.

Нарежьте ингредиенты, смешайте и добавьте соус непосредственно перед подачей.

Ещё один хороший вариант — варёный картофель, свежий огурец, зелёный лук и яйцо. Здесь горчичная нотка особенно хорошо сочетается с картофелем.

Что чаще всего портит заправку

Берут сладкий йогурт. Даже небольшое количество сахара и ароматизаторов заметно меняет вкус салата.

Сразу кладут много горчицы. Исправить чрезмерную остроту сложнее, чем постепенно её добавить.

Используют слишком жидкий йогурт. Соус стекает на дно тарелки.

Заправляют сочные овощи заранее. Огурцы и помидоры выделяют воду, поэтому салат становится жидким.

Добавляют много лимонного сока. Йогурт уже обладает кислинкой, поэтому дополнительная кислота нужна в небольшом количестве.

Можно ли сделать заранее

Сам соус удобно приготовить заранее и хранить в закрытой ёмкости в холодильнике, ориентируясь на срок и условия хранения используемого йогурта.

А вот смешивать его с овощным салатом за несколько часов до еды не стоит. Лучше держать ингредиенты и заправку отдельно и соединять непосредственно перед подачей.

Если салат какое-то время находился вне холодильника, важно учитывать правила пищевой безопасности: FDA рекомендует не оставлять продукты, требующие охлаждения, при комнатной температуре более чем на два часа, а при температуре воздуха выше 32 °C — более чем на один час.

Как менять вкус одной основы

Для курицы к йогурту и горчице можно добавить чеснок. Для овощей — укроп и лимонный сок. Для картофельного салата хорошо подойдут зелёный лук и чёрный перец.

Если хочется чуть более насыщенного варианта, можно добавить чайную ложку оливкового масла, хотя для базового рецепта оно не требуется.

Главное сочетание остаётся предельно простым: густой натуральный йогурт и немного горчицы. За несколько минут получается кремовая заправка, которая подходит сразу для нескольких видов салатов и позволяет не открывать банку майонеза ради одной тарелки.\

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