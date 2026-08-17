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Медякова: россиян в сентябре ждут 22 рабочих дня и 8 дней отдыха

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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В сентябре 2026 года в России будет 22 рабочих дня и восемь выходных. Об этом сообщила эксперт Федерального методического центра повышения финансовой грамотности населения Института государственной службы и управления Президентской академии Екатерина Медякова, передает РИА Новости.

По словам специалиста, сентябрь станет обычным рабочим месяцем. Всего в нем 30 календарных дней, из которых восемь приходятся на выходные.

При стандартной пятидневной рабочей неделе норма рабочего времени в сентябре составит 176 часов.

Медякова также отметила, что государственных праздников в этом месяце не будет. Поэтому россиянам не стоит ждать дополнительных нерабочих дней.

Сокращенных предпраздничных рабочих дней в сентябре 2026 года также не предусмотрено.

Ранее специалисты напомнили о значении отдыха для эмоционального состояния человека. Практикующий психолог Елена Лосева отмечала, что отпуск для полноценного восстановления должен быть разнообразным.

По ее словам, однообразный отдых может способствовать эмоциональному выгоранию. Поэтому во время отпуска важно чередовать разные виды досуга.

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