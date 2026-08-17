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Phys.org: ученые раскрыли, почему ледник Бёрд в Антарктиде движется быстро

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Ледник Берд считается одним из крупнейших выводных ледников Восточной Антарктиды. Его центральная часть ежегодно смещается примерно на 800 метров через 24-километровый проход в Трансантарктических горах, сообщает Phys.org.

По данным специалистов, ледник отводит лед с территории площадью около 1,07 миллиона квадратных километров. Такая скорость движения связана с особенностями рельефа и наличием талой воды у основания.

Ледовые массы проходят через узкий каньон, а водный слой между льдом и породой уменьшает трение. За счет этого ледник движется быстрее.

В 2005–2007 годах ученые уже фиксировали ускорение ледника Берд. После опустошения двух подледниковых озер его движение примерно на 14 месяцев стало быстрее примерно на 10 процентов.

Каждый год ледник выносит к шельфовому леднику Росса около 20 гигатонн льда. При этом снегопады пока почти полностью восполняют эти потери.

Особое внимание ученые уделяют состоянию шельфового ледника Росса. Его истончение может ослабить сдерживающее воздействие и ускорить отток льда из внутренних районов Антарктиды.

Ранее климатологи из Калифорнийского университета предупредили о риске масштабных наводнений на западном побережье США. Ученые смоделировали экстремальный сценарий, при котором серия сильных штормов может привести к катастрофическим последствиям.

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