Phys.org: ученые раскрыли, почему ледник Бёрд в Антарктиде движется быстро
Ледник Берд считается одним из крупнейших выводных ледников Восточной Антарктиды. Его центральная часть ежегодно смещается примерно на 800 метров через 24-километровый проход в Трансантарктических горах, сообщает Phys.org.
По данным специалистов, ледник отводит лед с территории площадью около 1,07 миллиона квадратных километров. Такая скорость движения связана с особенностями рельефа и наличием талой воды у основания.
Ледовые массы проходят через узкий каньон, а водный слой между льдом и породой уменьшает трение. За счет этого ледник движется быстрее.
В 2005–2007 годах ученые уже фиксировали ускорение ледника Берд. После опустошения двух подледниковых озер его движение примерно на 14 месяцев стало быстрее примерно на 10 процентов.
Каждый год ледник выносит к шельфовому леднику Росса около 20 гигатонн льда. При этом снегопады пока почти полностью восполняют эти потери.
Особое внимание ученые уделяют состоянию шельфового ледника Росса. Его истончение может ослабить сдерживающее воздействие и ускорить отток льда из внутренних районов Антарктиды.
Ранее климатологи из Калифорнийского университета предупредили о риске масштабных наводнений на западном побережье США. Ученые смоделировали экстремальный сценарий, при котором серия сильных штормов может привести к катастрофическим последствиям.
Рекомендуем также:
- Бумажные квитанции за ЖКУ отменяют: с сентября платёжки будут приходить через «Госуслуги»
- Как перестать разочаровываться в людях: Омар Хайям назвал одну истину, которую понимают слишком поздно
- Салат из огурцов «Нежинский»: тот самый легендарный рецепт, который закрывают на зиму десятилетиями
- Бодрость без кофеина из кофейной чашки: какой китайский чай выбрать для энергии
- Кабачки и куриное филе на одной сковороде: секрет нежного вкуса оказался совсем не в сливках
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец