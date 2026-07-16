Доходы Татарстана вырастут на 37 млрд

Правительство Татарстана внесло в Госсовет законопроект о корректировке бюджета на 2026–2028 годы. Налоговые и неналоговые доходы планируется увеличить более чем на 37,1 миллиарда рублей. Документ пока на стадии предварительного рассмотрения.

Неналоговые поступления, по задумке авторов, вырастут более чем на 10 миллиардов. Причина — ожидаемые доходы от размещения бюджетных средств на депозитах в банках. Также предложено увеличить раздел «Безвозмездные поступления» за счёт федеральных денег — плюс 11,5 миллиарда.

Расходная часть бюджета региона вырастет на 65,6 миллиарда рублей. В итоге доходы Татарстана на 2026 год составят 600,8 миллиарда, расходы — 631,7 миллиарда. Дефицит бюджета — около 30,8 миллиарда рублей.