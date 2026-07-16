Экономика

Доходы Татарстана вырастут на 37 млрд

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Правительство Татарстана внесло в Госсовет зако...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

Подписаться на Дзен.канал

Правительство Татарстана внесло в Госсовет законопроект о корректировке бюджета на 2026–2028 годы. Налоговые и неналоговые доходы планируется увеличить более чем на 37,1 миллиарда рублей. Документ пока на стадии предварительного рассмотрения.

Неналоговые поступления, по задумке авторов, вырастут более чем на 10 миллиардов. Причина — ожидаемые доходы от размещения бюджетных средств на депозитах в банках. Также предложено увеличить раздел «Безвозмездные поступления» за счёт федеральных денег — плюс 11,5 миллиарда.

Расходная часть бюджета региона вырастет на 65,6 миллиарда рублей. В итоге доходы Татарстана на 2026 год составят 600,8 миллиарда, расходы — 631,7 миллиарда. Дефицит бюджета — около 30,8 миллиарда рублей.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Технологии

21 час назад

В Steam началась бесплатная раздача игры

Технологии

день назад

Почему в современных смартфонах несъемные аккумуляторы

где обитают постельные клопы

Гороскопы

день назад

Деньги, траты и важное решение: астролог предупредила один знак зодиака о сложном периоде

Интересное в Казани

3 дня назад

Почему последствия родов могут проявиться спустя годы: гинеколог из Казани рассказала, на что обратить внимание после 40

бестраншейный ремонт канализации в Москве

Новости России

день назад

Синоптики пересмотрели прогноз на конец лета: август и сентябрь принесут неожиданные изменения

Новости России

6 часов назад

Осень готовит невиданный сюрприз: синоптики рассказали, какой она может стать впервые за 250 лет

Гороскопы

16 часов назад

Верность не их сильная сторона: астролог раскрыл знаки Зодиака, которым приписывают тягу к изменам

Не у нас

2 часа назад

В Госдуме рассказали о новых правилах диспансеризации
Криминал
53 минуты назад

В Челнах вынесли приговор «ряженым» силовикам – Рындину дали 8 лет

Суд в Набережных Челнах вынес приговор семи фиг...

Не у нас

17 минут назад

В России с 1 сентября обновят правила платных медуслуг

Польза

17 минут назад

Запах из мусорного ведра исчезнет даже в жару: 2 ложки этого средства решают проблему надолго

Не у нас

час назад

Госдума разъяснила правила лечения по ОМС в частных клиниках

Технологии

2 часа назад

ИИ-инструмент Grok загружал в облако все файлы пользователей
«Антиплагиат» выявил ИИ в трети студенческих работ
Технологии
58 минут назад

«Антиплагиат» выявил ИИ в трети студенческих работ

Технологии

3 часа назад

iPhone 17 Pro в России подешевел до 87 тысяч рублей

Новости России

4 часа назад

Деньги начнут приходить по новым правилам: кого ждёт рост накопительной пенсии с августа

Технологии

4 часа назад

Пользователи GPT-5.6 Sol сообщили о самовольном удалении файлов
Пассажиропоток Казань-Ижевск вырос до 587 тысяч
Новости Татарстана
2 часа назад

Пассажиропоток Казань-Ижевск вырос до 587 тысяч