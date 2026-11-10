Новости Татарстана

Страховые пенсии в Татарстане выросли на 7,6 процента

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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С начала года в Татарстане увеличились пенсии. Страховые выплаты выросли на 7,6 процента, социальные — на 6,8 процента. Об этом сообщил управляющий республиканским отделением Соцфонда Эдуард Вафин.

Прибавку в январе получили все пенсионеры, включая работающих. Средняя страховая пенсия по старости в республике теперь составляет 26,5 тысячи рублей — это почти на две тысячи больше, чем в конце прошлого года.

Напомним, что индексация для работающих пенсионеров была возобновлена только в 2025 году. В 2027 году страховые пенсии проиндексируют дважды: зимой и весной. С апреля 2027 года социальные пенсии вырастут на 6,8 процента, а страховые — дополнительно на 3,3 процента.

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