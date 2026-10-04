РЖД добавит китайский язык в терминалы камер хранения до конца октября

До конца октября интерфейс автоматических камер хранения на всех вокзалах РЖД получит китайский язык. Выбрать его можно будет в настройках терминала, а подсказки и сообщения пассажир увидит прямо на экране.

Обновлённая версия интерфейса охватывает весь цикл работы с ячейкой — от аренды до закрытия камеры хранения. На каждом этапе пассажиру покажут информацию о выполняемом действии.

К переводу привлекли студентов из Китая, которые обучаются в Высшей инженерной школе, а также первокурсников международной образовательной программы «IT сервисы и технологии обработки данных на транспорте» РУТ (МИИТ).

О появлении китайского языка в терминалах сообщает сайт Ferra. Расчёт сделан на пассажиров из Китая: пользоваться камерами хранения на родном языке им станет удобнее.