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Переработанное мясо связано с повышенным риском деменции по данным анализа

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Исследование с данными более 500 тысяч человек показало связь между употреблением переработанного мяса и вероятностью развития деменции. В анализ вошли сведения о мясной нарезке, беконе, сосисках и других подобных продуктах.

В работе участвовали исследователи из 26 научных учреждений. Они изучили более 170 публикаций, посвященных рациону питания, когнитивным функциям и изменениям мозга с возрастом.

По результатам анализа, увеличение ежедневного потребления переработанного мяса на 25 граммов соответствовало повышению риска деменции на 44–52%. Это количество сопоставимо примерно с двумя ломтиками индейки, одним ломтиком бекона или половиной сосиски.

При этом авторы подчеркивают, что речь идет именно о статистической связи. Полученные данные не доказывают, что переработанное мясо является непосредственной причиной деменции. Возможный механизм также пока не установлен. Среди предполагаемых факторов рассматриваются нитраты и другие вещества, применяемые при обработке мяса. Они могут способствовать воспалению и повреждению сосудов.

Исследователи также рассмотрели данные более 10 тысяч взрослых из Бразилии. За восемь лет у участников, получавших свыше 20% калорий из ультраобработанных продуктов, быстрее ухудшались память и способность к рассуждению. Такая связь преимущественно наблюдалась у людей, которые не придерживались рациона MIND.

Этот рацион включает больше ягод, листовых овощей, орехов, жирной рыбы и бобовых. Исследователи считают результаты дополнительным аргументом в пользу ограничения ультраобработанных продуктов, однако не утверждают, что отказ от переработанного мяса способен сам по себе предотвратить деменцию, сообщает "Самара Онлайн 24".

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