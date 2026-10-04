Технологии

Capcom ускорит создание игр с помощью ИИ и обновит RE Engine

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Японский разработчик Capcom намерен задействовать искусственный интеллект, чтобы сократить время производства игр. Для этого компания готовит масштабную переработку собственного движка RE Engine в рамках проекта REX.

Программист Capcom Сатоси Исида пояснил, что современные игры и их отдельные элементы становятся всё масштабнее, из-за чего процесс разработки занимает больше времени. Обновление движка должно оптимизировать рабочие процессы.

ИИ планируется применять для ускорения разработки, а не для генерации игровых материалов. Ранее в компании также сообщали о возможном использовании искусственного интеллекта в работе с графикой, звуком и программированием, пишет сайт RUNET.

При этом Capcom заявляла, что не собирается добавлять в игры контент, созданный нейросетями. После обновления RE Engine должен развиваться как движок нового поколения с поддержкой ИИ, а похожие решения сейчас рассматривают и другие разработчики игр.

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