Mitsubishi представила легендарный рамный Pajero пятого поколения с дизелем

Mitsubishi представила новое поколение рамного внедорожника Pajero, который вернулся после пятилетнего перерыва. Модель построена на доработанной рамной платформе пикапа L200 последнего поколения.

Длина нового Pajero составляет 4920 мм, ширина — 1925 мм, высота — 1910 мм. Колесная база достигает 2870 мм, дорожный просвет — 230 мм. Раму усилили для повышения сопротивления скручиванию.

Передняя подвеска выполнена независимой, на двойных поперечных рычагах. Сзади используется неразрезной мост с пружинами. По конструкции новый автомобиль стал проще предыдущих моделей и оказался ближе к Pajero Sport.

Единственным двигателем на старте продаж стал 2,4-литровый дизель мощностью 204 л. с. Его максимальный крутящий момент составляет 480 Н·м. Двигатель сочетается с восьмиступенчатым автоматом.

Внедорожник получил систему полного привода Super Select 4WD-II. Она позволяет переключаться между задним и полным приводом на твердых покрытиях. Также предусмотрены межосевая блокировка и понижающая передача. Электронный комплекс включает S-AWC, AYC и семь режимов движения.

В зависимости от версии Pajero оснащается экранами диагональю 12,3 или 14,3 дюйма. Центральный дисплей может показывать данные компаса, высотомера и индикатора крена. Среди дополнительного оборудования — третий ряд кресел, трехзонный климат-контроль, вентиляция сидений, система активного шумоподавления и акустика Yamaha, сообщает "Самара Онлайн 24".