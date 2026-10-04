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«Динамо» победило «Родину» со счетом 3:2

Анастасия Шарова Автор статьи
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Московское «Динамо» победило «Родину» в товарищеском матче со счетом 3:2, сообщает ФК «Динамо» Москва.

В составе бело-голубых голы забили Бителло, Иван Сергеев и Даниил Фомин. Последний реализовал пенальти. У «Родины» отличились Солтмурад Бакаев и Брайан Мансилья.

После первого тайма «Динамо» вело со счетом 3:0, однако соперник сумел сократить отставание после перерыва. Тем не менее сравнять счет «Родине» не удалось.

Следующий официальный матч московское «Динамо» проведет после паузы на игры сборных. В 10-м туре команда на выезде встретится с казанским «Рубином». «Родина» также 11 октября сыграет в гостях против ЦСКА.

Товарищеский матч

«Динамо» Москва — «Родина» Москва — 3:2

Голы: Бителло — 1:0, Сергеев — 2:0, Фомин, с пенальти — 3:0, Бакаев — 3:1, Мансилья — 3:2.

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