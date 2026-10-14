Спортсмены из Татарстана прошли дальше в шоу «Титаны»

Три представителя Татарстана — Искандер Ядгаров, Булат Зиастинов и Илья Романов — продолжат участие в спортивном шоу «Титаны» на телеканале ТНТ. По итогам пятого выпуска ни один из татарстанских атлетов не оказался в зоне риска, все они прошли в шестой этап проекта.

В новом выпуске борьбу за звание сильнейшего Титана и главный приз в размере 10 миллионов рублей продолжили 85 участников из разных регионов России. Татарстан в проекте представляют марафонец Искандер Ядгаров, мастер спорта по тхэквондо Булат Зиастинов и модель Илья Романов.

Пятый этап прошел в командном формате. Участников разделили на семь команд по 12 человек. Капитанами стали атлеты, которые показали самые слабые результаты в предыдущем испытании «Титанические ступени», а остальные спортсмены сами выбирали, к какой команде присоединиться.

Булат Зиастинов, вошедший в четверку лучших на прошлом этапе, принес своей будущей команде дополнительный балл. При выборе капитана он присоединился к команде Елизаветы Миняевой. Спортсмен объяснил, что доверился внутреннему ощущению и рассчитывал, что за ним пойдут сильные участники.

Илья Романов выбрал команду Алексея Шендрика, известного как Торпедо. Искандер Ядгаров продолжил борьбу в составе команды Юрия Смекалова.

Главным испытанием выпуска стал «Скоростной подъем». Атлетам нужно было как можно быстрее преодолеть вертикальную трассу высотой 11 метров. На каждую попытку отводилось не более двух минут. В каждом заходе участвовали семь спортсменов — по одному от каждой команды. Победитель приносил своей команде 7 баллов, а остальные финишировавшие получали меньше очков в зависимости от результата.

Первым среди представителей Татарстана на трассу вышел Булат Зиастинов. Несмотря на вес 98 килограммов, он уверенно справился с заданием, финишировал первым и принес команде максимальные 7 баллов. По словам спортсмена, испытание оказалось легче, чем он ожидал.

Илья Романов также успешно выступил в своем заходе. Он занял второе место и добавил в копилку команды 6 баллов. После испытания атлет отметил, что результат его немного расстроил, поскольку он мог принести команде максимальное количество очков.

Для Искандера Ядгарова вертикальная трасса стала более сложным испытанием. Марафонец признался, что перед стартом волновался, когда увидел высокую скорость соперников. В своем заходе он финишировал последним и отметил, что на таком задании многое решала мощь.

По итогам «Скоростного подъема» команда Алексея Шендрика, в которой выступал Илья Романов, заняла второе место. Команда Елизаветы Миняевой с Булатом Зиастиновым стала пятой, а команда Юрия Смекалова с Искандером Ядгаровым расположилась на шестой строчке.

На испытание на выбывание «Гигантская скакалка» отправилась только команда Марка Рудаковского, занявшая последнее место. Представители Татарстана избежали зоны риска и сохранили участие в проекте.

Искандер Ядгаров, Булат Зиастинов и Илья Романов прошли в шестой этап шоу «Титаны» и продолжат борьбу за главный приз.