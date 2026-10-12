Телефон начал разряжаться за ночь, хотя им никто не пользуется: какая настройка незаметно расходует заряд

Вечером смартфон показывал 80% заряда, а утром осталось всего 45%. При этом ночью никто не звонил, видео не воспроизводились, а телефон просто лежал на тумбочке. Кажется, что аккумулятор начал стремительно изнашиваться, хотя причина может скрываться в настройках устройства.

Даже с выключенным экраном смартфон продолжает выполнять фоновые задачи. Он проверяет уведомления, синхронизирует данные, обновляет информацию в приложениях и поддерживает соединение с сетью. Иногда именно эта активность становится причиной неожиданной потери заряда.

Какая настройка может разряжать телефон ночью

Одна из возможных причин — фоновая активность приложений. Некоторые программы продолжают обмениваться данными с интернетом, даже когда пользователь их не открывает.

Например, почтовые клиенты проверяют новые письма, облачные сервисы загружают фотографии, а приложения с геолокацией могут периодически обращаться к данным о местоположении.

Особенно заметным расход становится, если одновременно работают несколько таких программ или смартфон пытается синхронизировать большой объем информации.

Однако сама по себе фоновая активность не обязательно означает проблему. Современные Android и iOS ограничивают работу приложений в режиме ожидания, поэтому сначала стоит выяснить, какая программа действительно расходует заряд.

Где посмотреть расход батареи на Android

Откройте «Настройки» и перейдите в раздел «Батарея» или «Аккумулятор». Найдите пункт с информацией об использовании заряда.

На многих смартфонах можно посмотреть, какие приложения потребляли энергию за последние сутки и сколько времени они работали в активном или фоновом режиме.

Если программа, которой вы почти не пользовались, оказалась среди основных потребителей заряда, откройте ее настройки и проверьте ограничения фоновой работы.

Названия пунктов меню зависят от производителя телефона и версии Android.

Как проверить фоновую активность на iPhone

На iPhone откройте «Настройки» — «Аккумулятор». Здесь отображается статистика использования батареи, включая активность приложений при выключенном экране.

Если определенная программа регулярно расходует заряд ночью, можно проверить настройку «Обновление контента» в разделе «Основные».

Эта функция позволяет поддерживаемым приложениям получать новые данные в фоновом режиме. Ее можно отключить полностью или ограничить для отдельных программ.

При этом отключение обновления контента не запрещает все фоновые процессы и не обязательно прекращает получение push-уведомлений.

Автор рубрики «Технологии» Дима Кошкин: «Я бы начал не с включения энергосбережения, а со статистики аккумулятора. Если телефон потерял много заряда за ночь, важно посмотреть, какое приложение работало в это время. Так можно найти причину, не отключая подряд все полезные функции».

Почему дело может быть не только в приложениях

Иногда смартфон активно расходует заряд из-за нестабильного мобильного сигнала. Когда связь слабая, устройство может тратить больше энергии на поддержание соединения с сетью.

Также стоит проверить автоматическое резервное копирование фотографий и файлов. Если телефон ночью загружает большой архив в облако, расход энергии может временно увеличиваться.

Еще одна возможная причина — недавно установленное обновление системы. После него устройство иногда выполняет дополнительные фоновые операции, но продолжительный сильный разряд не стоит автоматически объяснять обновлением.

Как понять, что проблема в аккумуляторе

Для начала сравните расход заряда за несколько ночей и проверьте статистику батареи. Если необычная активность связана с конкретным приложением, попробуйте ограничить его фоновую работу и оценить результат.

Если же смартфон быстро разряжается даже при минимальной активности, заметно нагревается без нагрузки или неожиданно выключается, стоит проверить состояние аккумулятора.

На iPhone соответствующие сведения доступны в настройках аккумулятора, хотя название раздела зависит от модели и версии iOS. На Android такая информация предусмотрена не на всех устройствах.

Главное — не спешить менять батарею после одной ночи с повышенным расходом. Иногда достаточно ограничить фоновую активность одной программы, чтобы смартфон снова начал нормально сохранять заряд до утра.

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