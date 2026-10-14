В РПЦ рассказали, как воспринимать болезнь Альцгеймера

В Русской православной церкви объяснили, как верующие могут воспринимать страдания пожилого человека, столкнувшегося с болезнью Альцгеймера. С научной точки зрения деменцию связывают с наследственными факторами, а в церковной традиции ее рассматривают как напоминание о смирении, сообщает «Святые места».

Протоиерей Александр Никольский говорил, что такое состояние может стать для человека путем к спасению души. По его словам, болезнь помогает увидеть собственную немощь тем, кто прежде был склонен к гордости или считал себя выше окружающих.

Священнослужитель отмечал, что при потере памяти человек постепенно забывает имена близких. При этом главным для него может остаться только воспоминание о Боге. По мнению протоиерея, такое состояние ведет к внутреннему смирению.

Никольский также называл подобную утрату памяти благодатным состоянием. Он пояснял, что людям было бы полезно учиться забывать лишнее и удерживать в памяти главное — Бога.

В церкви подчеркивают, что происходящее с человеком не является случайностью. С этой точки зрения даже деменция имеет свой смысл и духовную задачу.