В Стамбуле задержали турецкую актрису Дениз Чакыр, получившую известность благодаря роли Шах-султан в историческом сериале «Великолепный век». Артистка оказалась среди известных представителей турецкого шоу-бизнеса, попавших в поле зрения правоохранительных органов в рамках расследования дела о наркотических веществах и проституции. Об этом сообщает Общественная служба новостей со ссылкой на турецкие СМИ.

По информации прокуратуры Стамбула, постановления о задержании были вынесены в отношении 35 человек. Среди них оказались актёры, музыканты и представители киноиндустрии.

Помимо Дениз Чакыр, правоохранительные органы задержали певца и актёра Озджана Дениза, а также режиссёра Джема Карджи.

По уточнённым данным турецкого государственного информационного агентства, на утро 25 ноября были задержаны 23 человека из 35 разыскиваемых по делу.

Что известно о расследовании

Уголовное дело находится в производстве Генеральной прокуратуры Стамбула.

Следственные мероприятия связаны с предполагаемыми нарушениями законодательства в сфере оборота наркотических и психотропных веществ, а также с проституцией.

В частности, правоохранители проверяют обстоятельства возможной незаконной торговли наркотиками, их передачи другим лицам, употребления и хранения.

При этом официальные сообщения не уточняют, какие именно действия вменяются каждому из задержанных.

Дениз Чакыр и другие участники расследования пока не признаны виновными. Их задержание не означает, что следствие доказало причастность артистов ко всем перечисленным нарушениям.

Какие материалы изучают следователи

Основанием для проведения операции стали сведения, полученные в ходе расследования.

Сотрудники прокуратуры изучили объяснения подозреваемых, показания свидетелей и информацию, предоставленную людьми, пожелавшими сохранить анонимность.

Дополнительные материалы удалось получить после исследования изъятых мобильных телефонов и других электронных устройств.

Результаты экспертиз также вошли в число сведений, на основании которых следствие приняло решение о задержаниях.

В прокуратуре подчеркнули, что разбирательство продолжается. Правоохранительным органам предстоит установить обстоятельства произошедшего и определить возможную роль каждого фигуранта.

Среди задержанных оказались известные артисты

Наибольшее внимание к происшествию привлекло присутствие в списке задержанных Дениз Чакыр.

Российским зрителям актриса знакома прежде всего по роли Шах-султан в сериале «Великолепный век», рассказывающем о жизни Османской империи.

Другим известным участником расследования стал Озджан Дениз, который получил популярность благодаря музыкальной карьере и работе в турецких телесериалах.

Также среди задержанных оказался режиссёр Джем Карджи.

По состоянию на утро 25 ноября прокуратура не сообщала об окончательных выводах расследования. Информации о вынесении обвинительных приговоров указанным артистам нет.

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