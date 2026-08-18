Турэксперт Абасов: отдых в Египте осенью стоит от ₽100 тыс. на двоих

Турция, Египет и российские курорты станут основными направлениями для отдыха россиян осенью 2026 года. Об этом стратегический аналитик туристического сервиса Михаил Абасов рассказал интернет-изданию «Абзац».

По словам эксперта, Турция особенно подходит для поездок в сентябре. В это время сильная летняя жара уже спадает, но море остается теплым.

Египет, по оценке Абасова, становится более привлекательным в октябре и ноябре. В эти месяцы там устанавливается более комфортная и стабильная температура.

Среди российских направлений сохраняется спрос на Сочи и Анапу.

Дополнительный интерес у туристов могут вызвать Китай и Вьетнам. Эти страны набирают популярность благодаря безвизовому режиму, прямым рейсам и расширению туристических программ.

По расчетам эксперта, тур на двоих на 10 ночей с вылетом из Москвы и питанием по системе «все включено» в Египте может стоить около 100–150 тысяч рублей.

Аналогичный отдых в Турции оценивается примерно в 130–190 тысяч рублей.

Поездка в Сочи или Анапу может обойтись в 60–120 тысяч рублей. Итоговая стоимость зависит от выбранного отеля и логистики.

Абасов советует не откладывать бронирование, если туристам важны конкретные даты поездки и категория гостиницы.

При выборе тура эксперт рекомендует учитывать не только цену, но и стоимость перелета, а также стабильность авиасообщения.

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