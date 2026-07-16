В Омске за год закрылись десятки магазинов

За последний год в Омске значительно сократилось число торговых точек. С рынка ушли дизайнерский универмаг, салоны спортивной одежды и подарков, а также две крупные обувные сети. В июне закрылись два шоурума, работавшие десять лет. Количество ювелирных магазинов уменьшилось более чем на 10% при среднем по России показателе в 6%.

Эксперты связывают ситуацию с изменениями в налоговом законодательстве. С 2026 года НДС на товары и услуги вырос до 22%, а лимиты доходов для упрощенной системы налогообложения и патента снизились до 20 млн рублей. Дополнительную нагрузку создает обязательная маркировка «Честный знак». Рост цен на аренду, топливо и электроэнергию вынуждает бизнес сворачивать деятельность из-за падения покупательского спроса.

Основную конкуренцию офлайн-магазинам составляют маркетплейсы. Сейчас в городе работают более двух тысяч пунктов выдачи заказов — на 15% больше, чем годом ранее. Ожидается, что тенденция к закрытию небольших магазинов и кафе сохранится, а торговые центры перейдут на зоны самообслуживания.

Вместе с тем в городе открываются новые продуктовые магазины и расширяется сеть фудкортов. Владельцы бизнеса ожидают прихода международного бренда бытовой техники и рассчитывают на интерес покупателей к офлайн-покупкам с консультациями и гарантией.

По данным Омскстата, в июне 2026 года потребительские цены в регионе выросли в среднем на 5%. Овощи и фрукты подорожали на 4,8%, сахар — на 3,2%. Стоимость подержанных иномарок увеличилась на 5,3%, а абонентская плата за сотовую связь — на 8,3%. При этом подешевели установка пластиковых окон (на 5,9%), полисы ОСАГО (на 4,4%), а также фотоаппараты, пиломатериалы и обувь.