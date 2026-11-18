Официальный сайт Международной федерации хоккея (ИИХФ) подвергся кибератаке. Неизвестные разместили на главной странице изображение российских хоккеистов и сообщение в поддержку национальной команды. Фотография была сделана после победы сборной России над Канадой в финале чемпионата мира 2008 года. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Инцидент произошел 17 ноября. Посетители сайта увидели фотографию празднующих победу российских хоккеистов, сопровождавшуюся обращением к международной федерации.

Авторы сообщения задавали вопрос, опасаются ли соперники встречи со сборной России, и утверждали, что от международных турниров отстранили команду, которую другие участники не могут победить.

Для изображения неизвестные использовали эпизод финального матча мирового первенства 2008 года. Тогда российская сборная обыграла канадцев со счетом 5:4, одержав победу в дополнительное время.

На фотографии был запечатлен нападающий Илья Ковальчук, празднующий решающую шайбу. Рядом с ним находился Александр Семин.

При этом на изображении обнаружили необычную деталь. На спине Семина был указан номер 20, хотя на турнире он выступал под номером 28. Двадцатый номер в той сборной принадлежал голкиперу Евгению Набокову.

Посторонняя публикация оставалась на сайте всего несколько минут. Вскоре после этого ресурс перестал открываться, а пользователи увидели уведомление о проведении технических работ.

Международная федерация хоккея подтвердила факт кибератаки и сообщила о расследовании происшествия. Организация также заявила о намерении восстановить работу своих информационных ресурсов после проверки их безопасности.

Федерация хоккея России осудила действия неизвестных. В организации подчеркнули, что не поддерживают незаконное вмешательство в работу сайтов и считают недопустимым использование подобных методов для выражения спортивной или общественной позиции.

Кибератака произошла на фоне разногласий по вопросу возвращения российских хоккеистов на международные соревнования.

30 октября Спортивный арбитражный суд обязал Международную федерацию хоккея обеспечить допуск российских команд к турнирам сезона 2026/27.

Однако проведение молодежного чемпионата мира 2027 года в Канаде осложнило исполнение этого решения. Канадские власти сообщили о невозможности выдачи российским спортсменам разрешений на въезд для участия в соревнованиях в Эдмонтоне и Ред-Дире.

После этого ИИХФ объявила, что молодежная сборная России не выступит на предстоящем мировом первенстве.

Президент международной федерации Франц Райндль ранее высказывался в поддержку возвращения российских команд с точки зрения спортивных интересов, одновременно отмечая сложности с организацией такого участия.

Личности организаторов кибератаки пока не установлены. Достоверных сведений о том, кто именно разместил изображение на сайте федерации, нет.

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