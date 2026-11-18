В Италии организовали аукцион по продаже крупной партии горячебрикетированного железа российского происхождения, ранее арестованной в порту Бриндизи. На торги выставили около 33 тысяч тонн металлургического сырья с начальной стоимостью 6,832 млн евро. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на документы организаторов продажи.

Аукцион открылся 17 ноября 2026 года. Завершение приема предложений назначено на 18 ноября, 15:00 по местному времени. Минимальная сумма, на которую участники могут повышать цену, составляет 50 тысяч евро.

К приобретению партии приглашаются как итальянские металлургические предприятия, так и зарубежные производители стали, промышленные компании и торговые посредники.

Горячебрикетированное железо применяется в металлургической промышленности в качестве сырья для выплавки стали. Выставленный на продажу груз находится на территории порта Бриндизи, где его разместили под открытым небом.

Согласно материалам организаторов торгов, длительное хранение отразилось на состоянии металла. На поверхности части брикетов появились следы окисления, некоторые изделия повреждены и имеют неоднородные размеры.

При этом степень повреждения сырья различается в зависимости от места хранения. В одной из двух зон порта специалисты зафиксировали более заметное окисление и разрушение брикетов.

Продажа проводится в рамках судебной процедуры. Российскую партию задержали после возникновения вопросов о соблюдении европейских ограничительных мер при ее поставке.

По сведениям отраслевых изданий, груз прибыл в Италию в ноябре 2025 года. Впоследствии он оказался предметом расследования, связанного с предполагаемыми нарушениями санкционных требований.

Нынешний аукцион стал уже третьей попыткой реализовать арестованную партию железа.

С 1 января 2026 года в Евросоюзе действует полный запрет на импорт горячебрикетированного железа российского происхождения. Однако рассматриваемый груз не был выпущен в свободное обращение на территории объединения.

Это обстоятельство имеет значение при определении дальнейшей судьбы сырья. Судебная продажа сама по себе не отменяет установленных ограничений: последующие перевозка и таможенное оформление должны соответствовать действующим требованиям.

Сведения о том, удалось ли найти покупателя и по какой окончательной цене будет реализована партия, на момент публикации отсутствуют.

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