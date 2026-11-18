В европейских больницах растет число тяжелых инфекций, вызванных бактерией, устойчивой к действию многих антибиотиков. Особую обеспокоенность специалистов вызывает клебсиелла пневмонии, отдельные разновидности которой практически не поддаются стандартному лечению. Об угрозе сообщил Европейский центр профилактики и контроля заболеваний, опубликовавший новые данные о распространении устойчивых микроорганизмов.

Согласно представленным сведениям, с 2019 по 2025 год заболеваемость инфекциями кровотока, вызванными устойчивой к карбапенемам клебсиеллой пневмонии, увеличилась на 72%. Такие результаты значительно отличаются от целей европейских органов здравоохранения.

К 2030 году в Евросоюзе планировалось добиться сокращения подобных инфекций на 5% относительно уровня 2019 года. Однако вместо ожидаемого снижения специалисты зафиксировали существенный рост показателя.

Особую опасность представляют разновидности бактерии, которые приобрели устойчивость сразу к нескольким группам антибактериальных препаратов. В отдельных случаях микроорганизмы перестают реагировать даже на недавно разработанные лекарства.

Это существенно осложняет лечение пациентов, поскольку количество эффективных препаратов становится ограниченным.

Как отмечают европейские специалисты, клебсиелла пневмонии способна распространяться между пациентами медицинских учреждений. При попадании в кровоток бактерия может вызывать тяжелые осложнения, представляющие угрозу для жизни.

По данным, которые приводит издание, при некоторых тяжелых инфекциях, связанных с устойчивыми разновидностями возбудителя, смертность может достигать 40–70%. При этом подобные значения не следует считать общим показателем смертности среди всех заразившихся.

Дополнительную тревогу вызывает появление бактериальных разновидностей, сочетающих высокую устойчивость к препаратам со способностью провоцировать тяжелое течение заболевания.

Европейские эксперты считают распространение таких микроорганизмов серьезной проблемой для больниц. Противодействие инфекции требует не только правильного подбора антибиотиков, но и строгого соблюдения санитарных требований.

Особое значение имеют обработка поверхностей, гигиена рук медицинского персонала и использование защитных средств при уходе за пациентами.

Специалисты также подчеркивают необходимость рационального применения антибиотиков. Бесконтрольное использование подобных препаратов способствует распространению устойчивых бактерий и постепенно сокращает возможности лечения тяжелых инфекций.

Опубликованные данные показывают, что европейские страны пока не достигли намеченных результатов в борьбе с устойчивостью микроорганизмов к лекарствам. Рост числа опасных инфекций свидетельствует о необходимости усиления профилактических мер в медицинских учреждениях.

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