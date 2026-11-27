В Казани завершили строительство самой мощной канализационно-насосной станции для отвода дождевых вод. Объект расположен на улице Бари Галеева и стал самым крупным среди девяти аналогичных сооружений города, сообщили в мэрии.

Новая станция возьмет на себя обслуживание улиц Николая Ершова, Бари Галеева, Разведчика Ахмерова и Новаторов, проезда Юнуса Ахметзянова и части улицы Космонавтов. Благодаря ей нагрузка на ливневую канализацию снизится, а проблема подтоплений в этом районе должна уйти в прошлое.

Необходимость строительства возникла из-за активной застройки: площадь водосбора выросла с 30 до 68 гектаров, а старый коллектор диаметром 1000 миллиметров пришел в негодность. Как ранее отмечал замруководителя исполкома Игорь Куляжев, изношенная труба приводила к просадкам асфальта во дворах и постоянным подтоплениям.

Ремонт коллектора классическим способом был невозможен: он проложен на глубине 8–9 метров в условиях плотной жилой застройки и построен несколько десятилетий назад. Станция оснащена двумя насосами производительностью по 233 литра в секунду, один из них — резервный. Прилегающую территорию после строительства благоустроили.