Японские исследователи обнаружили дополнительную возможность применения глюкозотолерантного теста, который традиционно используется для диагностики нарушений углеводного обмена. Результаты научной работы представлены в журнале PNAS Nexus.

В основу исследования легли сведения о состоянии здоровья 993 человек. С 1997 по 2013 год каждый участник не менее четырёх раз проходил обследование, позволяющее оценить реакцию организма на поступление глюкозы.

Анализ показал, что повышенная концентрация сахара через час после глюкозной нагрузки была связана с увеличением риска смерти. Особенно заметной эта закономерность оказалась при показателях выше 162 мг/дл, что соответствует 9 ммоль/л.

Примечательно, что подобная связь сохранялась даже у людей без выявленных нарушений толерантности к глюкозе. Среди таких участников при показателях выше 170 мг/дл наблюдалась более низкая выживаемость.

При обработке результатов специалисты принимали во внимание возраст добровольцев, наличие избыточного веса и курение. Среди распространённых причин смерти участников с повышенной концентрацией глюкозы оказались сердечно-сосудистые и онкологические заболевания.

Авторы работы выявили статистическую взаимосвязь, однако полученные результаты не позволяют прогнозировать продолжительность жизни конкретного человека на основании одного анализа.