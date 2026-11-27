Главный эпидемиолог Татарстана Дмитрий Лопушов назвал симптомы, при которых необходимо безотлагательно вызывать бригаду скорой помощи. Об этом он рассказал на пресс-конференции в «Татар-информе», посвященной санитарно-эпидемиологической ситуации за ноябрь 2026 года.

По словам специалиста, поводом для срочного обращения к медикам являются нарушение сознания, спутанность речи, температура выше 40 градусов, которая не снижается после приема жаропонижающих. Также в список опасных признаков вошли судороги, нарушение координации движения, затрудненное дыхание, удушье и сильная головная боль.

При этом Лопушов отметил, что температура ниже 38 градусов не считается опасным состоянием, и в этом случае вызывать скорую не стоит.