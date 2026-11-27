5 декабря в ИТ-парке имени Башира Рамеева состоится форум «Атлас родителя» — площадка для разговора о воспитании, развитии детей и современных подходах к образованию.

Организаторы ожидают более 800 участников. В программе — выступления известных психологов и педагогов, четыре тематических направления, пленарная дискуссия с участием представителей образовательного сообщества и бизнеса, а также первая публичная презентация проекта новой школы от ДАНАФЛЕКС.

От первых лет жизни до подросткового возраста: четыре направления форума

Как помочь ребенку стать самостоятельным и уверенным в себе? Как выстраивать отношения с детьми в разном возрасте, поддерживать их интерес к учебе и не потерять контакт в подростковый период? Как родителям ориентироваться в мире, где меняются технологии, профессии и сами представления об образовании?

Эти и многие другие вопросы станут темой форума «Атлас родителя», который впервые пройдет в Казани 5 декабря. Мероприятие объединит родителей, педагогов, психологов, экспертов, представителей бизнеса и образовательных организаций.

Форум задуман как пространство, где семьи смогут получить профессиональные ответы на вопросы, с которыми сталкиваются в повседневной жизни, услышать разные экспертные подходы и обсудить, каким должно быть современное образование.

Программа «Атласа родителя» охватывает основные этапы взросления ребенка — от раннего детства до совершеннолетия. Для этого организаторы подготовили четыре тематических направления.

В треке «Точка отсчета» речь пойдет о детях от 0 до 6 лет: раннем развитии, эмоциональном благополучии, формировании самостоятельности и особенностях взаимодействия родителей с маленькими детьми.

Направление «Ориентиры» посвящено школьному возрасту — от 6 до 12 лет. Эксперты обсудят, как формировать у ребенка ответственность, поддерживать мотивацию, помогать ему развивать способности и находить баланс между учебой, увлечениями и отдыхом.

В треке «Карта решений» поднимут вопросы подросткового возраста и взросления. Среди тем — профориентация в условиях развития искусственного интеллекта, цифровая безопасность, внутренняя опора подростка и выбор дальнейшего образовательного пути.

Четвертое направление — «Навигатор семьи» — посвящено самим родителям. В центре внимания окажутся отношения в паре, эмоциональное выгорание, родительский ресурс и поиск баланса между семьей и работой.

Более 17 экспертов — о вопросах, которые волнуют родителей

В программе форума заявлены более 17 спикеров — психологи, педагоги, специалисты по развитию эмоционального интеллекта, нейропсихологи и эксперты в области современных образовательных подходов.

Среди приглашенных экспертов — Лариса Суркова, Виктория Шиманская, Артем Соловейчик, Анна Риттер, Мария Миркес, Наталья Давыдова, Татьяна Свидлова, Оксана Иванова, Наталия Романова-Африкантова, Роза Валеева и другие специалисты.

Вместе со спикерами организаторы поднимают темы, которые действительно волнуют родителей: как воспитать счастливого ребенка, почему детям важно видеть здоровые отношения между взрослыми, откуда берется уверенность в себе и как помочь ребенку поверить в собственные силы.

Отдельное внимание уделяют формированию самостоятельности и ответственности, развитию эмоционального интеллекта, особенностям детского и подросткового возраста, влиянию спорта на воспитание и выбору будущей профессии в условиях технологических изменений.

Так, Лариса Суркова выступит с темой «Что наши дети вспомнят о нас через 20 лет», Виктория Шиманская — «Почему мы не верим в себя», а Анна Риттер предложит поговорить о том, что сегодня нужно детям от отношений родителей и как взрослым не потерять себя в родительстве. Среди тематических выступлений также заявлены разговоры о формировании ответственности, роли спорта в воспитании и профориентации в эпоху искусственного интеллекта.

Таким образом, программа объединяет не только общие разговоры о воспитании, но и конкретные ситуации, с которыми семьи сталкиваются на разных этапах взросления детей.

Образование будущего: о чем будут говорить представители бизнеса и города

Одним из ключевых событий форума станет пленарная дискуссия «Образование будущего и роль бизнеса в нем». Она объединит представителей образовательных организаций, бизнеса и городской системы образования.

В обсуждении примут участие основатель ДАНАФЛЕКС Айрат Баширов, директор по стратегии группы Булат Курмашов, основатель образовательной системы «Глобокидс» Люция Баширова, основатель и директор школы «Класс-Центр» Сергей Казарновский, начальник Управления образования Казани Ирек Ризванов и директор Международной школы Казани Нияз Гафиятуллин.

Участники обсудят, как меняются запросы семей к образованию, какие компетенции будут востребованы у детей в будущем и какую роль в создании современной образовательной среды могут играть бизнес, школы и город.

В рамках форума ДАНАФЛЕКС также впервые публично представит проект новой школы. Это станет одним из центральных инфоповодов мероприятия и продолжит разговор о том, каким должно быть образование для нового поколения.

Форум как площадка для диалога о детстве и будущем

Идея «Атласа родителя» выросла из практического опыта работы с детьми и семьями. Организаторы отмечают, что развитие ребенка зависит не только от образовательной программы и педагогов, но и от атмосферы в семье, отношений между родителями и детьми, подходов к воспитанию.

Сегодня родители сталкиваются с большим количеством противоречивой информации о развитии и образовании. Форум призван стать площадкой, где можно встретиться с профессионалами, услышать разные точки зрения и найти ориентиры для собственных решений.

Организатором выступает АНО «Центр образования Глобус» — образовательная система «Глобокидс». В основе ее подхода — партнерство ребенка, родителя и педагога, уважение к индивидуальному темпу развития, формирование самостоятельности, развитие речи, мышления и эмоционального интеллекта.

Генеральный партнер форума — ДАНАФЛЕКС.

Где и когда пройдет форум

Форум «Атлас родителя» состоится 5 декабря 2026 года в ИТ-парке имени Башира Рамеева по адресу: Казань, ул. Спартаковская, 2, корп. 1.

Время проведения — с 9:00 до 17:00. Организаторы ожидают более 800 участников. В программе — выступления экспертов, работа четырех тематических направлений, пленарная дискуссия и общение с участниками форума.

Подробная информация о программе и билетах — на официальном сайте: https://arforum.ru/.