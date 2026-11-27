Российские страховщики рассматривают возможность расширения тарифного коридора ОСАГО. Причиной стало увеличение количества высокорисковых договоров и рост страховых выплат.

Согласно статистике Российского союза автостраховщиков, в сентябре 2026 года доля договоров, переданных в перестраховочный пул, составила 13,1% против 7,4% в январе.

Эксперт «Народного фронта» Евгения Лазарева считает, что изменение границ тарифного коридора позволит страховым компаниям точнее оценивать индивидуальные риски клиентов.

Однако в отдельных российских регионах доля проблемных договоров достигает 73%. В результате даже автомобилисты с безаварийным стажем могут столкнуться с увеличением стоимости полиса.

Чтобы избежать этого, Лазарева предложила усилить контроль за ценообразованием, сохранить преимущества для аккуратных водителей и ужесточить борьбу с организованными мошенническими схемами в сфере автострахования.

К решению проблемы эксперт также призвала подключить региональные власти и правоохранительные органы.