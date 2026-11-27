Учёные получили новые сведения о процессах, происходящих в человеческом организме на завершающем этапе жизни. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале New England Journal of Medicine.

Специалисты изучили состояние более 600 пациентов, находившихся в отделениях интенсивной терапии. Наблюдения проводились с согласия больных или их близких родственников.

В ходе научной работы исследователи обнаружили, что прекращение кровообращения не всегда сопровождается окончательным исчезновением сердечной активности. В некоторых случаях после остановки сердца регистрировалось кратковременное возобновление его сокращений.

Такие эпизоды могли продолжаться несколько секунд. При этом они не свидетельствовали о полноценном восстановлении кровообращения или возвращении организма к нормальной жизнедеятельности.

Полученные результаты позволили специалистам расширить представления о физиологических особенностях процесса умирания.

Научная работа также имеет практическое значение для интенсивной терапии. Собранные данные могут использоваться при совершенствовании медицинских протоколов и уточнении критериев необратимой остановки кровообращения.