Учёные выяснили, что происходит с сердцем человека в момент смерти
Про Казань
Учёные получили новые сведения о процессах, происходящих в человеческом организме на завершающем этапе жизни. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале New England Journal of Medicine.
Специалисты изучили состояние более 600 пациентов, находившихся в отделениях интенсивной терапии. Наблюдения проводились с согласия больных или их близких родственников.
В ходе научной работы исследователи обнаружили, что прекращение кровообращения не всегда сопровождается окончательным исчезновением сердечной активности. В некоторых случаях после остановки сердца регистрировалось кратковременное возобновление его сокращений.
Такие эпизоды могли продолжаться несколько секунд. При этом они не свидетельствовали о полноценном восстановлении кровообращения или возвращении организма к нормальной жизнедеятельности.
Полученные результаты позволили специалистам расширить представления о физиологических особенностях процесса умирания.
Научная работа также имеет практическое значение для интенсивной терапии. Собранные данные могут использоваться при совершенствовании медицинских протоколов и уточнении критериев необратимой остановки кровообращения.
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