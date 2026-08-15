Из-за правки в Википедии Google сообщила о смерти Сэма Альтмана

В поисковой выдаче Google на час появилась информация о смерти генерального директора OpenAI Сэма Альтмана. В карточке значилось, что он умер 12 августа 2026 года, однако эти сведения не соответствовали действительности.

Причиной ошибки стала правка страницы Альтмана в Википедии: кто-то добавил туда дату смерти. Google автоматически собирает данные для таких карточек из открытых источников, поэтому ложь попала в выдачу.

Google оперативно удалила неверные данные и пояснила в X, что это не было ручным изменением со стороны Google. Компания также обвинила причастных в вандализме открытых источников.

В компании подчеркнули, что комбинируют данные из многих источников и стараются отсеивать неточности. Тем не менее одна правка полностью исказила поисковую выдачу.