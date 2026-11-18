На Бали ищут причину появления розовой воды в реке
На индонезийском острове Бали специалисты природоохранной службы начали проверку необычного явления: вода в реке Бебаю возле пляжа в деревне Лабасари приобрела ярко-розовый оттенок. Во время осмотра территории сотрудники также обнаружили резкий запах, напоминающий аммиак и серу. Об этом сообщает местное издание Bali Post.
Необычное изменение цвета воды произошло в округе Карангасем. Розовый оттенок появился на участке старого речного русла, расположенном неподалеку от морского побережья.
По словам руководителя местной службы охраны окружающей среды И Маде Вигуны, после сообщений жителей специалисты выехали на место и провели предварительное обследование.
Проверка подтвердила, что вода приобрела насыщенный розовый цвет. Кроме того, возле водоема ощущался сильный неприятный запах, который специалисты сравнили с запахом аммиака и сернистых соединений.
Окончательную причину происходящего установить пока не удалось. Среди возможных объяснений рассматривается накопление органических веществ на дне водоема и последующее их разложение.
Специалисты предполагают, что застой воды и слабое течение могли создать условия для образования сероводорода. Именно с этим процессом может быть связан обнаруженный запах.
Еще одна рассматриваемая версия предполагает активное размножение определенных видов микроводорослей. Такое явление способно вызывать изменение окраски воды вплоть до красных и розовых оттенков.
На развитие микроводорослей могут влиять питательные вещества, в том числе соединения азота и фосфора. Исследователи также учитывают возможное смешивание речной воды с морской.
Во время осмотра специалисты обнаружили рядом с водоемом хозяйство по выращиванию креветок. Однако доказательств того, что именно его деятельность вызвала изменение цвета воды, пока нет.
Для выяснения обстоятельств происшествия сотрудники природоохранной службы отобрали образцы воды в трех местах. Две пробы взяли выше по течению для сравнения, а третью — непосредственно на участке с необычной окраской.
Полученные материалы направили на лабораторное исследование. Анализ должен помочь определить качество воды, наличие возможных загрязняющих веществ и причины изменения ее цвета.
До получения результатов экспертизы местным жителям рекомендовали отказаться от использования воды из реки Бебаю для бытовых нужд и полива сельскохозяйственных участков.
Окончательные выводы специалисты смогут сделать после завершения лабораторной проверки.
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