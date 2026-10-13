Снейдер рассказал о силе ЦСКА в 1/4 финала Лиги чемпионов

Уэсли Снейдер назвал ЦСКА одним из самых сильных соперников «Интера» в победном для миланского клуба розыгрыше Лиги чемпионов сезона 2009/10. Бывший полузащитник сборной Нидерландов отметил, что армейцы оказали серьезное сопротивление, передает «Советский спорт».

ЦСКА и «Интер» встретились в четвертьфинале турнира. Оба матча завершились победой итальянской команды со счетом 1:0.

В тот период «Интер» возглавлял Жозе Моуринью. После победы над московским клубом миланцы продолжили выступление в Лиге чемпионов.

В финале турнира «Интер» обыграл мюнхенскую «Баварию» со счетом 2:0 и стал победителем розыгрыша.

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