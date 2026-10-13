Бабушкины шанежки с картошкой вкуснее магазинных пирожков: мягкое тесто, нежное пюре и румяные края — съедаются ещё теплыми

У домашней выпечки есть особенный вкус, который трудно повторить в магазинных пирожках. Особенно когда речь идет о шанежках с картошкой — небольших открытых булочках с нежной начинкой и румяными краями. Пока они пекутся, кухня наполняется ароматом свежего теста и сливочного масла.

Шаньги особенно популярны на Урале и в Сибири. В отличие от привычных пирожков, начинку здесь не прячут внутрь, а распределяют по поверхности теста. Благодаря этому картофельное пюре слегка подрумянивается, а основа остается мягкой и пышной.

Что понадобится для домашних шанежек

На 10–12 штук:

Для теста:

мука — 450 г;

теплое молоко — 250 мл;

сухие дрожжи — 7 г;

сахар — 1 ст. л.;

соль — 1 ч. л.;

сливочное масло — 50 г;

яйцо — 1 шт.

Для начинки:

картофель — 600 г;

сливочное масло — 40 г;

теплое молоко — 70 мл;

соль — по вкусу;

сметана — 2 ст. л.;

яйцо — 1 шт. для смазывания краев.

Картофель лучше выбирать рассыпчатый, подходящий для пюре. С ним начинка получится однородной, без жестких кусочков.

Как приготовить шаньги с картошкой

В теплом молоке растворите сахар и дрожжи. Оставьте на 10 минут, пока на поверхности не появится пенная шапочка. Добавьте яйцо, соль и растопленное, но не горячее сливочное масло. Постепенно всыпьте муку и замесите мягкое тесто. Накройте миску полотенцем и оставьте в теплом месте на 60–90 минут. За это время тесто должно увеличиться примерно вдвое. Очистите картофель, нарежьте кусочками и отварите в подсоленной воде до мягкости. Слейте воду, добавьте сливочное масло и теплое молоко, разомните в гладкое пюре. Разделите подошедшее тесто на 10–12 частей. Сформируйте круглые лепешки толщиной около 1–1,5 см и выложите на противень с пергаментом. Сделайте в центре каждой лепешки широкое углубление, оставляя небольшие бортики. Распределите картофельную начинку, сверху смажьте тонким слоем сметаны. Оставьте заготовки на 15–20 минут для расстойки. Затем смажьте края взбитым яйцом. Выпекайте в разогретой до 190 °C духовке примерно 20–25 минут, пока бортики не станут золотистыми.

Готовые шанежки можно слегка смазать сливочным маслом и накрыть чистым полотенцем на 5–10 минут. Так корочка станет мягче.

Почему шанежки иногда получаются сухими

Чаще всего проблема связана с избытком муки. Тесто для шанег должно быть мягким и эластичным, поэтому не стоит делать его слишком крутым. При замешивании лучше добавлять муку постепенно.

Вторая ошибка — густое картофельное пюре. В духовке начинка теряет часть влаги, поэтому изначально ее стоит сделать немного нежнее, чем для обычного гарнира. При этом она должна держать форму и не растекаться.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Не выкладывайте на тесто горячее картофельное пюре. Дайте ему немного остыть, чтобы оно стало теплым. А после выпекания смажьте бортики сливочным маслом — шанежки будут особенно мягкими».

Еще важно не передерживать выпечку в духовке. Как только края хорошо подрумянились, а тесто полностью пропеклось, противень можно доставать.

Домашние шанежки вкуснее всего теплыми, когда картофельная начинка остается нежной, а тесто легко разламывается руками. Их подают с молоком, чаем или вместо хлеба к первым блюдам. А если приготовить сразу целый противень, часть выпечки можно оставить на следующий день и слегка подогреть перед подачей.

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