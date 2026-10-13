Кулинария

Бабушкины шанежки с картошкой вкуснее магазинных пирожков: мягкое тесто, нежное пюре и румяные края — съедаются ещё теплыми

Анна Полякова Редактор food-ленты
Анна Полякова
Как приготовить бабушкины шанежки с картошкой в...

ПроКазань

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У домашней выпечки есть особенный вкус, который трудно повторить в магазинных пирожках. Особенно когда речь идет о шанежках с картошкой — небольших открытых булочках с нежной начинкой и румяными краями. Пока они пекутся, кухня наполняется ароматом свежего теста и сливочного масла.

Шаньги особенно популярны на Урале и в Сибири. В отличие от привычных пирожков, начинку здесь не прячут внутрь, а распределяют по поверхности теста. Благодаря этому картофельное пюре слегка подрумянивается, а основа остается мягкой и пышной.

Что понадобится для домашних шанежек

На 10–12 штук:

Для теста:

  • мука — 450 г;

  • теплое молоко — 250 мл;

  • сухие дрожжи — 7 г;

  • сахар — 1 ст. л.;

  • соль — 1 ч. л.;

  • сливочное масло — 50 г;

  • яйцо — 1 шт.

Для начинки:

  • картофель — 600 г;

  • сливочное масло — 40 г;

  • теплое молоко — 70 мл;

  • соль — по вкусу;

  • сметана — 2 ст. л.;

  • яйцо — 1 шт. для смазывания краев.

Картофель лучше выбирать рассыпчатый, подходящий для пюре. С ним начинка получится однородной, без жестких кусочков.

Как приготовить шаньги с картошкой

  1. В теплом молоке растворите сахар и дрожжи. Оставьте на 10 минут, пока на поверхности не появится пенная шапочка.

  2. Добавьте яйцо, соль и растопленное, но не горячее сливочное масло. Постепенно всыпьте муку и замесите мягкое тесто.

  3. Накройте миску полотенцем и оставьте в теплом месте на 60–90 минут. За это время тесто должно увеличиться примерно вдвое.

  4. Очистите картофель, нарежьте кусочками и отварите в подсоленной воде до мягкости. Слейте воду, добавьте сливочное масло и теплое молоко, разомните в гладкое пюре.

  5. Разделите подошедшее тесто на 10–12 частей. Сформируйте круглые лепешки толщиной около 1–1,5 см и выложите на противень с пергаментом.

  6. Сделайте в центре каждой лепешки широкое углубление, оставляя небольшие бортики. Распределите картофельную начинку, сверху смажьте тонким слоем сметаны.

  7. Оставьте заготовки на 15–20 минут для расстойки. Затем смажьте края взбитым яйцом.

  8. Выпекайте в разогретой до 190 °C духовке примерно 20–25 минут, пока бортики не станут золотистыми.

Готовые шанежки можно слегка смазать сливочным маслом и накрыть чистым полотенцем на 5–10 минут. Так корочка станет мягче.

Почему шанежки иногда получаются сухими

Чаще всего проблема связана с избытком муки. Тесто для шанег должно быть мягким и эластичным, поэтому не стоит делать его слишком крутым. При замешивании лучше добавлять муку постепенно.

Вторая ошибка — густое картофельное пюре. В духовке начинка теряет часть влаги, поэтому изначально ее стоит сделать немного нежнее, чем для обычного гарнира. При этом она должна держать форму и не растекаться.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Не выкладывайте на тесто горячее картофельное пюре. Дайте ему немного остыть, чтобы оно стало теплым. А после выпекания смажьте бортики сливочным маслом — шанежки будут особенно мягкими».

Еще важно не передерживать выпечку в духовке. Как только края хорошо подрумянились, а тесто полностью пропеклось, противень можно доставать.

Домашние шанежки вкуснее всего теплыми, когда картофельная начинка остается нежной, а тесто легко разламывается руками. Их подают с молоком, чаем или вместо хлеба к первым блюдам. А если приготовить сразу целый противень, часть выпечки можно оставить на следующий день и слегка подогреть перед подачей.

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