Госуслуги покажут татарстанцам предварительный размер пенсии

Женщины, достигшие 40 лет, и мужчины с 45 лет могут узнавать, какой будет их будущая пенсия. Такие сведения доступны на портале Госуслуг. Об этом сообщили в региональном отделении Социального фонда России.

Уведомления фонд направляет гражданам: в них собраны данные о стаже, баллах и предварительной сумме выплат. Данные обновляются раз в три года. В документе есть длительность стажа, число пенсионных коэффициентов и расчётный размер страховой пенсии. При подсчёте используют текущую цену балла и фиксированную доплату. Если у человека есть пенсионные накопления, их тоже включают в уведомление.

Такое уведомление помогает заранее оценить будущие выплаты и проверить, все ли периоды работы отражены на индивидуальном лицевом счёте. При нехватке сведений или обнаружении ошибок данные можно исправить, не дожидаясь назначения пенсии. Управляющий отделением СФР по Татарстану Эдуард Вафин отметил, что проверка заранее помогает заметить неточности в пенсионных данных и вовремя их исправить.

Чтобы исправить данные, нужно оставить заявление на Госуслугах, прийти в клиентскую службу фонда или посетить МФЦ. Для подтверждения стажа иногда могут потребоваться трудовая книжка либо трудовой договор.