Шарлотку больше не пеку — нашла французский «Невидимый пирог»: яблок в нём больше, чем теста, а каждый кусочек буквально тает во рту

На первый взгляд этот пирог напоминает обычную шарлотку, но стоит разрезать его, и разница становится очевидной. Вместо пышного бисквита внутри видны десятки тончайших яблочных слоев, соединенных нежной сливочной заливкой. Теста здесь настолько мало, что оно практически не ощущается.

Во Франции такой десерт известен как gâteau invisible — «невидимый пирог». Название объясняется просто: тонкие ломтики яблок словно растворяются в небольшом количестве теста. После выпекания получается нежная, влажная выпечка, которая по текстуре напоминает нечто среднее между пирогом и фруктовым пудингом.

Почему яблоки нужно нарезать почти прозрачными

Главный секрет десерта — толщина яблочных ломтиков. Если нарезать фрукты обычными дольками, они будут заметно отделяться от теста, а пирог получится менее однородным.

Для правильной текстуры яблоки нарезают пластинками толщиной около 1–2 мм. Удобнее всего использовать овощерезку-мандолину, соблюдая осторожность, или острый нож.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Для невидимого пирога выбирайте яблоки с плотной мякотью и нарезайте их максимально тонко. Тогда ломтики хорошо пропитаются тестом и после выпекания образуют красивые слои. А разрезать десерт лучше полностью остывшим — так он сохранит форму».

Особенно хорошо подходят кисло-сладкие сорта. Они придают выпечке приятную свежесть и не делают ее приторной.

Ингредиенты для французского невидимого пирога

На форму размером примерно 20 × 10 см:

яблоки — 5–6 средних, около 700 г в очищенном виде;

яйца — 2 шт.;

молоко — 100 мл;

пшеничная мука — 80 г;

сахар — 70 г;

сливочное масло — 30 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

ванильный сахар — 1 ч. л.;

соль — щепотка.

По желанию можно добавить немного корицы или лимонной цедры. Но даже без дополнительных ароматизаторов пирог получается насыщенным благодаря большому количеству яблок.

Как приготовить пирог, в котором почти нет теста

Разогрейте духовку до 180 °C. Застелите форму пергаментом, оставив края бумаги выступающими над бортиками. В глубокой миске взбейте яйца с обычным и ванильным сахаром до однородности. Добавьте щепотку соли. Влейте молоко и растопленное, слегка остывшее сливочное масло. Перемешайте венчиком. Добавьте муку, смешанную с разрыхлителем. Размешайте до получения гладкого жидкого теста без комочков. Очистите яблоки от кожуры, удалите сердцевину и нарежьте очень тонкими пластинками. Постепенно переложите яблоки в тесто, осторожно перемешивая. Каждый ломтик должен покрыться тонким слоем заливки. Выложите массу в подготовленную форму. Слегка прижимайте яблоки ложкой, чтобы они располагались плотными слоями. Выпекайте примерно 45–55 минут до золотистой поверхности. Готовность проверяйте деревянной шпажкой: яблоки должны стать мягкими, а жидкого теста внутри быть не должно. Дайте пирогу полностью остыть в форме, затем аккуратно извлеките его и нарежьте порционными кусочками.

Для более аккуратного среза можно дополнительно убрать остывший десерт в холодильник на 1–2 часа.

Что может испортить невидимый пирог

Одна из главных ошибок — добавлять слишком много муки. В таком случае вместо характерной слоистой текстуры получится обычный яблочный кекс. Тесто должно лишь соединять фруктовые пластинки, а не полностью скрывать их.

Не менее важно правильно выбрать форму. В слишком широкой емкости яблочные слои распределятся тонко, и десерт потеряет свою особенность. Узкая прямоугольная форма позволяет получить красивый высокий разрез.

Еще одна распространенная ошибка — доставать пирог из формы горячим. Пока десерт не остыл, его структура остается очень нежной, поэтому кусочки могут разваливаться.

Подавать невидимый пирог можно с сахарной пудрой, ложкой натурального йогурта или шариком ванильного мороженого. Он хорош и без добавок: яблоки после выпекания становятся мягкими и ароматными, а небольшое количество теста делает каждый кусочек особенно нежным.

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