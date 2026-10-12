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Священник объяснил, почему нельзя говорить с умершими

Служба новостей Автор статьи
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Священник Ульян Кречетов пояснил, почему православным верующим не следует пытаться разговаривать с душами умерших родственников на кладбище, сообщает МедиаПоток.

По словам представителей Церкви, прямое общение с покойными невозможно, поэтому стремиться к нему во время посещения могилы не стоит. В РПЦ отмечают, что такие попытки относятся к практикам, связанным с черной магией.

Священнослужители предупреждают, что человек, переживающий утрату, может быть особенно уязвимым. В надежде услышать ответ или получить весть «с того света» он рискует попасть под дурное духовное влияние.

В церковном понимании все, что противоречит Богу и выходит за рамки христианского отношения к смерти, считается опасным для души. Поэтому верующим не советуют превращать посещение кладбища в обычную беседу с умершим.

Иногда скорбящий человек начинает приходить на кладбище слишком часто, рассказывать у могилы о прошедшем дне или вести себя так, будто умерший остается рядом в прежнем земном смысле. Такой подход в Церкви также не одобряют.

Несмотря на тяжесть потери, близким рекомендуют прийти к смирению. Вместо разговоров с усопшим им советуют молиться о его душе, особенно в первые сорок дней после смерти.

Также верующим напоминают о традиции ставить свечу за упокой. В церковном понимании именно молитва, а не попытки личного общения с умершим, является правильной формой помощи душе покойного.

Священнослужители подчеркивают, что в земле остается только тело человека, тогда как душа уже находится вне земной жизни.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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