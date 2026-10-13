Ученые сняли вопрос с вреда для сна человека рядом с собакой

Международная группа исследователей изучила ночные привычки людей, живущих с собаками. Ученые пришли к выводу, что чаще именно хозяева будят своих питомцев, а не наоборот, сообщает Naked Science со ссылкой на PLOS One.

Работу провела команда под руководством Лорен Шрёдер из Университета Торонто в Миссиссоге. В исследовании участвовали 25 человек и 38 собак пород сибирский хаски и аляскинский маламут.

Возраст животных составлял от двух до 12 лет. Для наблюдения за ночной активностью участникам выдали специальные датчики MotionWatch 8.

Люди носили устройства на запястье, а собакам их закрепляли на ошейниках. Приборы фиксировали даже небольшие движения в течение ночи.

Затем специалисты изучили данные 36 пар «человек — собака». В 22 случаях ночная активность владельца и питомца оказалась связанной.

В 10 эпизодах первым начинал двигаться человек. В четырех случаях раньше просыпалась собака, а еще в восьми хозяин и питомец начинали двигаться почти одновременно, с разницей менее одной минуты.

На основании этих данных ученые предположили, что собаки часто просыпаются в ответ на движения своих владельцев.

При этом исследование не подтвердило, что сон в одной постели с собакой ухудшает качество или продолжительность отдыха человека.

Жалобы владельцев нескольких собак на плохой сон также не подтвердились объективными данными. По показаниям приборов, их отдых не отличался от сна людей, у которых была только одна собака.

Авторы работы указали и на ограничения исследования. Датчики регистрировали только физическую активность, поэтому нельзя точно определить, спала собака в конкретный момент или бодрствовала.

Кроме того, ученые не использовали видео- и аудиозапись. Из-за этого причины ночных движений людей и животных остаются не до конца ясными.

Для получения более точных результатов исследователи планируют привлечь больше участников и изучить собак других пород.

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